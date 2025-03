Tani i dobry laptop dla nauczyciela, a może coś z wyższej półki? Oto polecane modele w różnych cenach

Jesteśmy już na półmetku tegorocznych wakacji, a to oznacza że wkrótce rozpocznie się proces przygotowywania do kolejnego roku szkolnego. W tym roku na niektórych uczniów oraz nauczycieli czeka sporo nowości. Ci pierwsi otrzymają do 30 września laptopy, które mają służyć przede wszystkim do wspomagania nauki. Nauczyciele również otrzymają pomoc, a ściślej mówiąc bon uprawniający do zakupu laptopa w kwocie 2500 złotych. O ile nad tematem laptopów dla uczniów będziemy się nadal pochylać (na razie przetestowaliśmy model ASUS ExpertBook B1 B1502CBA, ale kolejne czekają już w kolejce), tak na dzisiaj przygotowaliśmy ranking polecanych laptopów dla nauczycieli. Skupimy się tutaj na modelach, które będą się dobrze sprawować na co dzień (tylko tyle lub aż tyle).

Autor: Damian Marusiak

Co wiemy o laptopach dla nauczycieli? Ustawa dotycząca zarówno laptopów dla uczniów jak również dla nauczycieli, została przyjęta dokładnie 18 lipca, z kolei 2 sierpnia 2023 roku wejdzie w życie. Jeśli chodzi o nauczycieli, to mają oni otrzymać bon raz na pięć lat, który uprawni do zakupu nowego urządzenia, przygotowanego głównie z myślą o pracy. Przez 3 lata od momentu zakupu nie będzie można go odsprzedać, nie będzie również możliwości łączenia tej konkretnej formy pomocy z innymi, które były oferowane chociażby w okresie pandemii. Jeśli zatem nauczyciel posiada już sprzęt z innej formy pomocy, a chciałby teraz skorzystać z bonu, to konieczny będzie zwrot użytkowanego wcześniej sprzętu. Realizacji bonów będzie można dokonać w jednym ze sklepów komputerowych, których lista zostanie wkrótce opublikowana.

W tym roku nie tylko uczniowie klas czwartych otrzymają darmowego laptopa do nauki. Także nauczyciele mogą liczyć na pomoc w postaci jednorazowego bonu o wartości 2500 złotych. My z kolei przychodzimy z propozycjami laptopów, zarówno w niższej jak i nieco wyższej cenie.

Zakupu z pomocą bonu nie będzie można natomiast dokonać w formie ratalnej. W tym wypadku nauczyciel kupi laptopa w kwocie nie wyższej niż wysokość bonu i wówczas nie będzie musiał już nic dopłacać. Jest jeszcze inny scenariusz zakładający wybór droższego modelu. Ustawa nie przewiduje bowiem górnej granicy kosztu zakupu takiego laptopa. Jeśli przekroczony poziom 2500 złotych, to różnicę trzeba będzie pokryć od razu przy zakupie. Otrzymany bon nie może również zostać wymieniony na ekwiwalent w postaci gotówki lub innej formy pomocy.

Ze wsparcia będą mogli skorzystać nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni, którzy będą zatrudnieni na dzień 30 września 2023 roku. Chodzi w tym wypadku o osoby pracujące zarówno w publicznych jak i niepublicznych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. Z pomocy wyłączone są natomiast osoby pracujące m.in. w przedszkolach. Jeśli chodzi o dalsze wymogi co do sprzętu, to w tym wypadku przede wszystkim nauczyciel nie jest zmuszony do sięgania po sprzęt z system Windows, jeśli nie chce tego konkretnego OS. Tak naprawdę może to być również laptop z MacOS lub ChromeOS (tzw. system przeglądarkowy). Zakupiony sprzęt może być nawet pozbawiony systemu operacyjnego, jeśli nauczyciel posiada już ważną licencję. Nie ma także żadnych wymogów pokroju CrossMarka (który nie bez powodu wzbudza sporo kontrowersji zarówno wśród mediów technologicznych jak również wszystkich osób, które interesują się tematyką notebooków), tym samym przy wyborze potencjalnego sprzętu nie jesteśmy już tak mocno ograniczeni, jak w przypadku laptopów dla czwartoklasistów. Nie pozostaje nam zatem nic innego jak zaprosić do naszego przeglądu polecanych laptopów.