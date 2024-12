Spotify z kolejną w tym roku rundą zwolnień. Z pracą będzie musiała pożegnać się znacząca liczba osób

Spotify to jeden z dwóch najbardziej znanych na świecie serwisów streamingujących muzykę. Rynek technologiczny wciąż znajduje się w kryzysie, więc problemy nie omijają także szwedzkiej firmy, która pośrednio jest związana z tą branżą. W styczniu i czerwcu bieżącego roku zwolniono łącznie 800 pracowników. Na tym jednak nie koniec. Spółka przygotowuje się do trzeciej fali zwolnień. Tym razem będzie ona niestety bardzo duża.

Zarząd Spotify nie jest zadowolony z efektywności finansowej przedsiębiorstwa. Skutkiem tego jest kolejna tura zwolnień, która obejmie znaczącą grupę pracowników. Nie są też wykluczone dalsze zwolnienia.

Na skutek kolejnej rundy zwolnień, z pracą będzie musiało pożegnać się aż 1500 osób. Główną przyczyną jest chęć obniżenia kosztów funkcjonowania firmy. Jak twierdzi prezes Spotify – Daniel Ek – w latach 2020-2021 firma przyjęła do pracy dużo nowych pracowników. Łącznie doszło do podwojenia ich liczby. We wrześniu bieżącego roku serwis zatrudniał ponad 9200 osób. Nie można wykluczyć, że ta tura zwolnień nie będzie ostatnią. Dyskutowane są kolejne etapy, które potencjalnie miałyby zostać przeprowadzone w 2024 i 2025 roku. Jeśli dojdą do skutku, to nie będą jednak z pewnością tak duże. Wszyscy pracownicy dotknięci przez ostatnie zwolnienia otrzymają pięciomiesięczną odprawę, wynagrodzenie za urlop oraz opiekę zdrowotną na czas, kiedy wypłacana będzie odprawa.

Kierownictwo Spotify nie jest zadowolone z efektywności finansowej przedsiębiorstwa. Spodziewane jest, że w czwartym kwartale odnotowana zostanie strata na poziomie 93-108 milionów euro. Według wcześniejszych prognoz firma miała w tym okresie wypracować zysk operacyjny w wysokości 37 mln euro. Nietrudno zatem zauważyć, że wyniki finansowe szwedzkiej spółki są dalekie od ideału, choć w trzecim kwartale udało się wyjść na plus. Była to zasługa wzrostu cen za usługi i liczby subskrybentów w różnych regionach świata. Potencjalnie słabe wyniki finansowe za czwarty kwartał sprawiają, że prawdopodobieństwo zwolnień w kolejnych latach wydaje się dosyć wysokie.

Źródło: Reuters