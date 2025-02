EK Water Blocks prezentuje nowy blok wodny Direct Die dla procesorów AMD Ryzen 7000 na podstawkę AM5

Wraz z rozwojem produkcji półprzewodników i wzrostem zagęszczenia tranzystorów, rosną również temperatury procesorów komputerowych. Coraz większą popularność zyskuje chłodzenie Direct Die, polegające na bezpośrednim odprowadzaniu ciepła z matryc krzemowych jednostek CPU. W odpowiedzi na tę tendencję, firma EK Water Blocks wprowadziła nowy blok wodny, który charakteryzuje się idealnie dopasowaną powierzchnią do chipletów procesora AMD Ryzen na podstawce AM5.

EK Water Blocks prezentuje nowy blok wodny EK-Quantum Velocity Direct Die, stworzony do chłodzenia oskalpowanych procesorów AMD Ryzen na podstawce AM5. W zestawie znajduje się wszystko, co potrzebne do przeprowadzenia procesu delidu IHS jednostki CPU.

Nowy blok wodny od EK Water Blocks dostępny jest w dwóch wersjach: standardowej i sygnowanej, chociaż różnice między nimi są minimalne. Płyta chłodząca EK-Quantum Velocity Direct Die AMD Ryzen Edition wykonana jest z bardzo wysokiej jakości miedzi elektrolitycznej o czystości 99,99%, pokrytej warstwą niklu. Górna część produktu to przezroczysty akrylowy top, otoczony ramą z anodyzowanego na czarno aluminium. Ciecz chłodzącą podkreślają wbudowane diody LED D-RGB (ARGB). Podstawa bloku jest idealnie dopasowany do chipów CCD oraz układu I/O procesora AMD Ryzen 7000 na podstawce AM5. Jego konstrukcja zapewnia, że ciecz pod wysokim ciśnieniem trafia bezpośrednio na finy znajdujące się po drugiej stronie wybrzuszeń na płycie chłodzącej, zapewniając wysoką wydajność odprowadzania ciepła.

W zestawie znajdziemy narzędzie Thermal Grizzly Ryzen 7000 Delid-Die-Mate do ściągnięcia IHS z procesora, TG Shield, czyli pastę do zabezpieczenia elektroniki wokół chipów procesora oraz ciekły metal Conductonaut. Dołączona jest również ramka kontaktowa, która umożliwia utrzymanie oskalpowanego procesora w gnieździe w miejsce standardowego mechanizmu montażowego. Blok wodny wyposażony jest w specjalny mechanizm zabezpieczający przed zbyt dużym dociskiem do powierzchni układów scalonych. Cena EK-Quantum Velocity Direct Die AMD Ryzen Edition wynosi 278,98 euro, co przekłada się na około 1200 zł z VAT. Natomiast EK-Quantum Velocity Direct Die AMD Ryzen Signature Edition kosztuje około 1560 zł z VAT. Obie wersje można już zamówić na stronie producenta, a dostawy rozpoczną się od 15 maja 2024 r.

Źródło: EK Water Blocks