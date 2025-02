Der8auer obnaża duże oszustwo firmy Lamptron. Klienci mogą używać nielegalnej kopii oprogramowania AIDA64

W lutym 2024 roku informowaliśmy o zapowiedzi innowacyjnego dwuwieżowego chłodzenia powietrznego Lamptron ST060 z preinstalowanym wyświetlaczem LED LCD. Teraz gdy produkt jest szeroko dostępny na rynku, pojawiły się doniesienia o poważnym oszustwie ze strony producenta. Der8auer oraz FinalWire, twórcy programu diagnostycznego AIDA64, potwierdzili, że klucze dołączone do produktów firmy Lamptron są nielegalnymi kopiami.

Uwagę Der8auera na to zagadnienie zwrócił jeden z jego pracowników, który zauważył, że po aktualizacji dołączonej kopii oprogramowania AIDA64 do chłodzenia powietrznego Lamptron ST060, program wyświetla informację o nielegalnej wersji oprogramowania i przestaje poprawnie funkcjonować. Niemiecki overclocker postanowił przyjrzeć się tej nietypowej sytuacji. Jak się okazuje, na licznych forach niektórzy użytkownicy spotkali się z podobnym problemem. Po sprawdzeniu dołączonego kodu aktywacyjnego i próbie zaktualizowania programu, faktycznie pojawił się omawiany komunikat. Znany entuzjasta, aby wykluczyć prawdopodobieństwo pojedynczego przypadku, postanowił zbadać inne produkty firmy Lamptron, które również zawierają dołączone "darmowe" oprogramowanie. Jak można się domyślać, sytuacja się powtórzyła. Der8auer postanowił się skontaktować w tej sprawie z firmą FinalWire i Lamptron. Jednakże producent osprzętu komputerowego nie udzielił żadnej odpowiedzi w tym temacie.

FinalWire, twórcy programu diagnostycznego AIDA64, potwierdzili, że klucze dołączone do produktów Lamptrona nie znajdują się w ich bazie i są nielegalnymi kopiami, prawdopodobnie wygenerowanymi przez generator kodów. Co więcej, zwróciło uwagę Der8auera to, że produkty na stronie producenta powinny być wyposażone w klucze do biznesowego wariantu oprogramowania. Jednakże spośród pięciu produktów, tylko dwa posiadały ten wariant, a trzy pozostałe miały wariant extreme, w dodatku w różnych wersjach. Dodatkowo na produktach firmy pojawiła się informacja, że są to "bezpłatne kopie", które nie podlegają aktualizacji. Oznacza to, że jeśli nie zaktualizujemy oprogramowania, działa ono w pełni funkcjonalnie, jednakże korzystamy z nielegalnej kopii programu. Cała sytuacja jest dość kuriozalna, zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę sprzętu, która wynosi 273 dolarów, co przekłada się na około 1084 zł bez VAT. Jako ciekawostkę można dodać, że w świetle niemieckiego prawa firmie Lamptron grożą poważne zarzuty, nie tylko nadużycia praw autorskich, ale również prania brudnych pieniędzy w związku m.in. ze sprzedażą nielegalnych kopii programu AIDA64.

Źródło: Der8auer