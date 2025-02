Lamptron ST060 - nowatorskie chłodzenie powietrzne dla procesorów z wyświetlaczem LED

Od pewnego czasu na rynku pojawiają się chłodzenia cieczą typu AiO wyposażone we wbudowany wyświetlacz na blokopompie. To rozwiązanie zdobywa coraz większą popularność wśród entuzjastów komputerów PC. Teraz firma Lamptron postanowiła przenieść tę ideę również do chłodzeń powietrznych, prezentując wyświetlacz o rozmiarach niemalże takich jak w iPhonie 15. Dodatkowo model ST060 aspiruje do jednego z najbardziej wydajnych dwuwieżowych coolerów.

Lamptron ST060 to nowatorski dwuwieżowy cooler powietrzny, wyposażony w wyświetlacz o rozmiarach niemal identycznych jak ten w iPhonie 15. Ponadto chłodzenie aspiruje do miana jednego z najwydajniejszych na rynku.

Lamptron ST060 to dwuwieżowe chłodzenie powietrzne o 152 mm wysokości, 153 mm szerokości i 120 mm głębokości. Chłodzenie wyposażone jest w sześć 6-milimetrowych rurek cieplnych oraz niklowaną podstawę z miedzi i jest w stanie schłodzić jednostki CPU o TDP równym 260 W. Produkt jest kompatybilny z gniazdami Intela LGA1366, LGA1200, LGA115x, LGA1700 i LGA2011, a także z gniazdami AMD AM4. Do efektywnego odprowadzania ciepła z radiatorów służą dwa wentylatory o średnicy 120 mm, osiągające maksymalne ciśnienie powietrza na poziomie 2,05 mmH2O przy głośności 35,3 dBA. Dodatkowo cooler pozostawia 36 mm wolnej przestrzeni na moduły pamięci RAM.

Chłodzenie ST060 zostało wyposażone w zintegrowany sześciocalowy ekran LCD umieszczony na górze konstrukcji. Posiada on rozdzielczość Full HD, chociaż producent nie ujawnia informacji dotyczącej jego odświeżania. ST060 oferuje pełną integrację z programami, takimi jak AIDA64, a razem z produktem dostarczana jest licencja na płatną wersję tego oprogramowania. Nadto ekran może być wykorzystany jako dodatkowy monitor dla systemu Windows 11, wymaga jednak podłączenia za pomocą portów USB typu A i HDMI, które znajdują się w zestawie. Chłodzenie dostępne jest w trzech wersjach: standardowej (LAMP-ST060), czarnej z podświetleniem ARGB (LAMP-ST060AB) oraz białej wersji z podświetleniem ARGB (LAMP-ST060AW). Cena produktu wynosi 273 dolarów, co przekłada się na około 1084 zł bez VAT.

Aktualizacja 19.04.2024: Dołączone do produktu kopie programu AIDA64, o których mowa wyżej, okazały się nielegalnymi kopiami oprogramowania. Z dokładnymi informacjami możecie zapoznać się pod tym linkiem.

Źródło: Tom's Hardware