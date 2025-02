Corsair A115 - nowe chłodzenie dla procesorów, które zapewni łatwą regulację konstrukcji. W zestawie wentylatory AF140 ELITE

Oficjalnego debiutu w Polsce doczekał się nowy model chłodzenia dla procesorów - tym razem od marki Corsair. Nowość o oznaczeniu A115 zaoferuje nam wsparcie dla wielu popularnych podstawek, a przy tym konstrukcja pozwala na wygodną regulację dwóch preinstalowanych wentylatorów. Na dodatek możemy liczyć na ich relatywnie cichą pracę. Cały system jest oparty o sześć ciepłowodów, które w odprowadzaniu ciepła są wspierane przez niklowane żeberka.

Corsair wprowadził na rynek nowy model chłodzenia dla procesorów, który ma zapewnić wydajne odprowadzanie ciepła i wygodny system montażu. Wariant A115 wydaje się ciekawą propozycją, choć dość słabo wycenioną.

Pod względem konstrukcji mamy do czynienia ze wspomnianymi 90 niklowanymi żeberkami, sześcioma ciepłowodami, a także miedzianą płytą chłodzącą. Całość wspierana jest przez dwa 140-milimetrowe wentylatory AF140 ELITE i ma zapewnić odpowiednie schłodzenie procesorów o maksymalnym TDP na poziomie 270 W. Możemy liczyć na obsługę układów Intela aż do gniazda LGA 1700, a w przypadku AMD będą to podstawki AM4 i AM5 (system mocowania Corsair HoldFast 2.0). Prędkość obrotu wentylatorów jest regulowana w zakresie od 400 do 1600 RPM, co ma się przełożyć na całkiem cichą pracę całego chłodzenia (do 33,9 decybeli).

Corsair A115 Rodzaj chłodzenia Aktywne Kompatybilne podstawki Intel 1700/1200/1151/1150/1155/1156

AMD AM5/AM4 Wentylatory 2 x 140 mm (AF140 ELITE, PWM) Wymiary chłodzenia 164,8 x 155 x 153 mm Wymiary wentylatora 140 x 25 mm Waga netto chłodzenia 0,99 kg Ciepłowody 6 miedzianych rurek o średnicy 6 mm Prędkość obrotowa wentylatora 400 - 1600 obr./min (+/-10%) Przepływ powietrza 15,3 - 84,5 CFM Maksymalna głośność wentylatora do 33,9 dB(A) System mocowania Corsair HoldFast 2.0 Gwarancja 5 lat Dostępność 22 stycznia 2024 roku Cena 499 zł

Na uwagę zasługuje także system montażu wentylatorów, który umożliwi nam regulację ich wysokości bez żadnych narzędzi. Dzięki temu dużo łatwiej dostosujemy konstrukcję do obecnych w komputerze modułów pamięci RAM. Chłodzenie ma także fabrycznie nałożoną pastę termoprzewodzącą Corsair XTM70. Corsair A115 jest już dostępny do kupienia pod tym adresem, a jego cenę ustalono na 499 zł. Wysyłka ma nastąpić 22 stycznia 2024 roku. Trzeba przyznać, że mimo niewątpliwych zalet omawianego modelu, kwota zakupu jest dość wysoka, a na rynku nie brakuje konkurencyjnych rozwiązań.

Źródło: Corsair