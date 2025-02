Deepcool AK620 Zero Dark Zoria - nowa wersja dwuwieżowego chłodzenia dla procesorów. Stylistyczny powiew świeżości

Do wkroczenia na rynek szykuje się odświeżona wersja dość znanego i dobrze ocenianego aktywnego systemu chłodzenia Deepcool AK620. Nowy projekt Zero Dark Zoria został stworzony przy współpracy z producentem gier wideo Anshar Studios, a jego stylistyka nawiązuje do nadchodzącej taktycznej gry RPG o nazwie Zoria: Age of Shattering. Natomiast poza tym, że mamy do czynienia z zupełnie nową wersją kolorystyczną samych zmian nie ujrzymy zbyt wiele.

Deepcool AK620 Zero Dark Zoria to nowa odsłona dwuwieżowego chłodzenia dla procesorów, która inspirowana jest grą Zoria: Age of Shattering. Całość przybrała teraz żółto-czarne barwy, choć poza tą stylistyczną zmianą aktualizacji doczekała się jedynie cena.

Chłodzenie dla procesorów Deepcool AK620 Zero Dark Zoria bazuje na tym samym rozwiązaniu, co w przypadku podstawowej edycji. Opinii w internecie możemy znaleźć całkiem sporo i większość z nich jest bardzo pozytywnych, więc z pewnością tak samo będzie w tym wypadku. Mamy do czynienia z dwuwieżową konstrukcją wspieraną przez dwa 120-milimetrowe wentylatory, których obroty mogą być regulowane w zakresie od 500 do 1850 RPM. Wyróżnia je całkiem cicha praca, wszak osadzono je na łożysku olejowym (co przy okazji ma wpłynąć na ich żywotność) - dzięki temu poziom hałasu ma nie przekraczać 28 decybeli.

Deepcool AK620 Zero Dark Zoria Rodzaj chłodzenia Aktywne, dwuwieżowe Kompatybilne podstawki Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155

AMD AM5/AM4 Wentylatory 2 x 120 mm (FK120 PWM) Rodzaj łożyska Fluid Dynamic Bearing Wymiary chłodzenia 129 x 138 x 160 mm Wymiary radiatora 127 x 110 x 157 mm Wymiary wentylatora 120 x 120 x 25 mm Waga netto chłodzenia 1456 g Materiał radiatora Aluminium, miedź Ciepłowody 6 miedzianych rurek o średnicy 6 mm Prędkość obrotowa wentylatora 500 - 1850 obr./min (+/-10%) Przepływ powietrza 68,99 CFM Maksymalna głośność wentylatora do 28 dB(A) Pobór energii wentylatora 1,44 W Gwarancja 3 lata Cena 350 zł

Ponownie możemy liczyć na sześć ciepłowodów, z kolei samą podstawę radiatora wykonano z miedzi. Całość ma zapewnić dobre odprowadzanie ciepła z procesorów o maksymalnym TDP na poziomie 260 W. O wsparcie dla nich nie musimy się martwić, gdyż chłodzenie jest kompatybilne z większością podstawek na rynku. W kwestii obudowy możemy użyć nawet tej w formacie mid-tower, ponieważ chłodzenie ma 160 mm wysokości. Konstrukcja jest naprawdę solidna - jej waga wynosi niemal 1,5 kg. Produkt trafi niebawem (choć nie podano dokładnej daty) do sprzedaży, natomiast jego cena ma wynieść 350 zł (bazowa odsłona to koszt około 260 zł).

Źródło: Deepcool