Deepcool AK400 i Deepcool AK620 WH – premiera nowych wieżowych systemów chłodzenia dla procesorów

Jesienią minionego roku na rynku debiutowało chłodzenie Deepcool AK620 - dwuwieżowy system przygotowany z myślą o procesorach z TDP do 260 W. Była to konstrukcja o wymiarach 157 x 127 x 110 mm i wadze 1,4 kg, charakteryzująca dwoma aluminiowymi radiatorami, sześcioma rurkami cieplnymi o średnicy 6 mm oraz miedzianą, niklowaną podstawą. Całość dopełniały dwa autorskie 120-milimetrowe wentylatory z dziewięcioma łopatkami oraz łożyskami typu FDB. "Śmigła" w tymże modelu pracują z prędkością od 500 do 1850 (±10%) obrotów na minutę przy przepływie powietrza do 117 m/h i głośności do 28 dB(A). Model ów okazał się na tyle lubiany przez klientów, że Deepcool postanowił wprowadzić na rynek także jego białą wersję kolorystyczną.

Debiutujący dziś biały model Deepcool AK620 WH wyceniono na 69,90 euro i tak jak w przypadku wersji czarnej, w zestawie znajduje się metalowy wspornik, który zapewni łatwy montaż na najpopularniejszych podstawkach Intela i AMD (zdjęcie z wyposażeniem zestawu poniżej). Jeśli jednak wystarczy Wam jednostka chłodząca rozpraszająca do 220 W, to warto wiedzieć, że Deepcool przedstawił dziś także model jednowieżowy - Deepcool AK400. Identycznie zresztą jak w przypadku AK620, konstrukcję jednowieżową kupimy zarówno w klasycznej czarnej wersji (34,90 euro) jak i białej (Deepcool AK400 WH - 39,90 euro).

Deepcool AK620 WH

Deepcool AK400 mierzy 155 x 127 x 97 mm przy wadze 661 gramów. Chłodzenie wyposażono w cztery miedziane przewody cieplne o grubości 6 mm oraz w wentylator DeepCool 120 mm FDB PWM, który pracuje z prędkością od 500 do 1850 (±10%) obrotów na minutę przy przepływie powietrza do 66,47 m3/h i głośności do 29 dB(A). Atutem konstrukcji może być jej rozmiar. Wysokość równa 155 mm ma bowiem umożliwiać kompatybilność z szeroką gamą obudów. Identycznie jak w przypadku modelu AK620, tak i tutaj mamy do czynienia z miedzianą podstawą i kompatybilnością z podstawkami AMD AM4 oraz Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155.

Deepcool AK400

Deepcool AK400 WH

Źródło: Deepcool