Premiera be quiet! Silent Loop 3 - wydajne i ciche chłodzenie AiO o chłodnicy nawet 420 mm dla najwydajniejszych procesorów

Niemiecka marka be quiet!, znana z cichych i niezawodnych rozwiązań, prezentuje serię chłodzeń cieczą AiO Silent Loop 3. Nowe modele wyróżniają się wyjątkowo cichą pracą dzięki nowoczesnej, trójkomorowej pompie oraz wydajnym wentylatorom Silent Wings 4. Chłodzenia wspierają również duże procesory, takie jak AMD Threadripper, a bogate wyposażenie obejmuje m.in. butelkę do uzupełniania cieczy, co umożliwia konserwację układu.

Premiera chłodzeń cieczą AiO be quiet! Silent Loop 3, które oferują cichą pracę przy zachowaniu bardzo dobrej wydajności. W ofercie pojawił się również wariant 420 mm dla najwydajniejszych procesorów.

Premiera be quiet! Silent Loop 3 wprowadza na rynek trzy nowe modele chłodzenia AiO w rozmiarach 420 mm, 360 mm oraz 240 mm. Wszystkie zostały wyposażone w aluminiowe chłodnice o grubości 27 mm oraz wydajne wentylatory Silent Wings 4 PWM high-speed. Węże o długości 400 mm prowadzą do pompy, osiągającej maksymalne obroty na poziomie 3500 RPM. Co istotne, zastosowano w niej trójkomorową konstrukcję, która minimalizuje wibracje i zapewnia bardzo cichą pracę. Jednym z atutów konstrukcji jest przesunięcie pompy względem płyty chłodzącej procesor, co eliminuje ryzyko kolizji z bankami pamięci RAM. Sama podstawa chłodzenia to niklowana płytka o nieco stożkowym kształcie i wymiarach 44 x 62 mm, co czyni Silent Loop 3 kompatybilnym nawet z dużymi procesorami, takimi jak AMD Threadripper.

be quiet!

Silent Loop 3 420 mm be quiet!

Silent Loop 3 360 mm be quiet!

Silent Loop 3 240 mm Wentylatory be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM high-speed be quiet! Silent Wings 4 120mm PWM high-speed be quiet! Silent Wings 4 120mm PWM high-speed Sockety Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 Sockety AMD AM4 / AM5 / TR4 / TR5 AM4 / AM5 / TR4 / TR5 AM4 / AM5 / TR4 / TR5 Długość węży 400 mm 400 mm 400 mm Możliwość dolania cieczy Tak Tak Tak Obroty pompy do 3500 RPM do 3500 RPM do 3500 RPM Poziom generowanego dźwięku 50% PWM 19.4 dB (A) 19.8 dB (A) 18.7 dB (A) Poziom generowanego dźwięku 75% PWM 29.3 dB (A) 31.9 dB (A) 29.9 dB (A) Poziom generowanego dźwięku 100% PWM 34.3 dB (A) 38.8 dB (A) 36.9 dB (A) Waga 2 Kg 1.77 Kg 1.38 Kg Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata Cena 750 zł 700 zł 600 zł

W zestawie z chłodzeniem be quiet! Silent Loop 3 znajdziemy butelkę z cieczą chłodzącą, którą można wykorzystać do uzupełnienia układu bez utraty gwarancji, a także tubkę pasty termoprzewodzącej i rozgałęźnik PWM dla wentylatorów na chłodnicy. Przewody PWM zarówno pompy, jak i wentylatorów są dość długie, co można uznać za zaletę lub wadę, w zależności od preferencji i rozmiaru obudowy. Warto zauważyć, że model Silent Loop 3 w wersji 420 mm, choć ma nie oferować znaczącego wzrostu wydajności w porównaniu do swojego poprzednika w rozmiarze 360 mm, wyróżnia się znacznie cichszą pracą. Nadal zapewnia bardzo dobrą, choć nie wybitną wydajność, która zadowoli większość użytkowników. Nowe chłodzenia AiO od be quiet! trafią do sprzedaży w najbliższych tygodniach, a ich ceny można znaleźć w tabeli powyżej.

Źródło: be quiet!