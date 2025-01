Cooler Master prezentuje nowe chłodzenia dla procesorów i kart graficznych. Niektóre mają bardzo interesujący wygląd

Wzrost wydajności podzespołów komputerowych często wiąże się także ze zwiększonym poborem mocy. Z tego powodu innowacje w dziedzinie coolerów dla procesorów i kart graficznych są zawsze mile widziane. Niektórzy producenci obok efektywności stawiają nacisk też na wygląd swoich rozwiązań. Nowe chłodzenia firmy Cooler Master są właśnie tego typu produktami. Wśród nich znajdziemy coolery zarówno dla CPU, jak i GPU, choć te ostatnie nie trafią na rynek DIY.

Cooler Master zaprezentował nowe chłodzenia dla podzespołów komputerowych. Coolery V-Series nawiązują wyglądem do projektu silników samochodowych. Jest też konfigurowalne chłodzenie dla GPU.

Jednymi z najciekawszych propozycji Cooler Master, które zostały zaprezentowane podczas CES 2025, są chłodzenia V-Series oraz V-Lite Series. Uwagę przyciąga ich oryginalny wygląd, który przywodzi na myśl silniki samochodowe. Chodzi tu przede wszystkim o górną część konstrukcji. Flagową propozycją jest V10 3DHP, który oferuje aż dziesięć miedzianych ciepłowodów o grubości 6 mm. W ofercie dostępne będą także modele V8 3DHP (osiem ciepłowodów), V6 3DHP (sześć ciepłowodów) oraz V4 3DHP (cztery ciepłowody o grubości 8 mm). Modele V10 i V8 mają konstrukcję dwuwieżową i są w stanie chłodzić procesory o TDP sięgającym 340 W. Jak wskazuje nazwa, wszystkie chłodzenia wykorzystują technologię 3DHP firmy Cooler Master, dzięki której centralny ciepłowód przebiega nad głównym punktem nagrzewania się CPU, co zwiększa przewodnictwo ciepła. Całość uzupełniają dwa wentylatory 120 mm. Seria V-Lite to znacznie prostszy projekt z mocno ograniczonym podświetleniem ARGB. Warto odnotować, że na rynek trafi też chłodzenie wodne MasterLiquid Atmos II, które jest odświeżonym coolerem MasterLiquid 360 Atmos z 2023 roku. W porównaniu do niego zastosowano cieńszy blok pompy z modułowymi dodatkami Flex Kit, wśród których znajduje się chociażby wyświetlacz LED służący do monitorowania parametrów pracy całego systemu, czy dodatkowe wsparcie dla chłodzenia w postaci 30 mm wiatraczka.

Cooler Master zaprezentował także chłodzenia dla kart graficznych. Należy jednak podkreślić, że nie będą to rozwiązania dedykowane rynkowi DIY. Zamiast tego trafią do kart graficznych, które tajwańska firma wykorzysta w komputerach sprzedawanych pod własną marką. Mamy tutaj jednak do czynienia z interesującym projektem. Cooler Master zaprezentował je w połączeniu z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080. Wszystkie to konstrukcje z trzema wentylatorami, których grubość zależy od rozmiarów wentylatorów. Te ostatnie można wymienić na inne. Konstrukcja ma być kompatybilna także z wentylatorami innych firm, a grubość obudowy coolera (wykonanej z metalu) można własnoręcznie dostosować. Brak jest szczegółowej informacji na temat zastosowanego radiatora, jednak składa się on z licznych ciepłowodów i żeberek, zatem można zakładać, że będzie dobrze spełniał swoją funkcję. Cała konstrukcja ma niewątpliwie prosty, ale przyjemny dla oka wygląd.

Źródło: Tom's Hardware, OC3D