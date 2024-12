Cooler Master GP57ZS - zaprezentowano prototyp monitora gamingowego z gigantycznym 57-calowym ekranem

W przypadku bardziej skomplikowanych zadań biurowych szerokie monitory komputerowe są na wagę złota. Takie rozwiązania przydają się także w przypadku nowych gier, ale tutaj trzeba się już niestety liczyć z koniecznością posiadania bardzo dobrego sprzętu. Podczas Computex 2024 firma Cooler Master zaprezentowała prototyp monitora GP57ZS. Urządzenie ma szeroki ekran, który pracuje w niezwykle wysokiej rozdzielczości.

Cooler Master zaprezentował prototyp monitora GP57ZS. Urządzenie pracuje w imponującej rozdzielczości 7680 x 2160, co sprawia, że do zabawy w najnowsze gry wymaga bardzo mocnego sprzętu.

Choć Cooler Master GP57ZS to urządzenie, które skierowane będzie w przyszłości przede wszystkim do graczy, to nic nie stanie na przeszkodzie, by wykorzystać je także do pracy. Monitor posiada przekątną 57 cali, jednak wymiar ten może być nieco mylący. Zdecydowano się tutaj bowiem na ekran o nietypowych proporcjach. W efekcie natywną rozdzielczością sprzętu jest 7680 x 2160 pikseli. Mamy więc do czynienia z podwójnym ekranem 4K w pozycji horyzontalnej i pojedynczym 4K w pozycji wertykalnej.

Monitor ma zakrzywiony kształt, co przy takich rozmiarach jest w zasadzie niezbędne. Panel bazuje na podświetleniu Mini LED i matrycy VA. Sprzęt wyposażony jest też w radiator, który ma zadbać o odpowiednią temperaturę pracy. Deklarowane przez producenta pokrycie przestrzeni barw wynosi 98% DCI-P3. Niestety nie znamy na razie dokładnej specyfikacji monitora, ponieważ jest on ciągle w fazie koncepcyjnej. Pewne jest, że gracze, którzy po niego w przyszłości sięgną, będą musieli wyposażyć się też w bardzo dobry sprzęt. Udźwignięcie podwójnej rozdzielczości 4K w nowych grach (nawet jeśli tylko horyzontalnej) łatwym zadaniem bowiem nie jest.

Źródło: Tom's Hardware