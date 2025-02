Cooler Master Case Mod World Series - zawody w modyfikowaniu obudowy PC powracają z przytupem w 2024 roku

Zawody Case Mod World Series, organizowane przez tajwańskiego producenta Cooler Master, odbywają się co roku od 2009 roku. W zawodach biorą udział entuzjaści komputerowi z całego świata, którzy budują i modyfikują obudowy PC zgodnie ze swoimi ambicjami i wyobraźnią, kierując się przewodnim hasłem wydarzenia. W tym roku wydarzenie powraca z motto: "Crafting the Present, Envisioning the Future" i wysoką nagrodą dla najlepszej aranżacji wizualnej.

Cooler Master powraca z zawodami w modyfikowaniu obudów PC. Case Mod World Series 2024 zaoferuje właścicielowi najbardziej ambitnie zmodyfikowanej obudowy spore wyróżnienie i nagrodę aż 5 tys. dolarów.

Cooler Master Case Mod World Series 2024 jest podzielony na dwie kategorie zawodów. Pierwsza to "Scratch Build of the Year" - zawody polegające na budowie całkowicie nowej obudowy PC od podstaw, mającej przewidywać przyszłe trendy zgodnie z hasłem wydarzenia. Druga kategoria to "Tower Mod of the Year", gdzie uczestnicy modyfikują dowolną obudowę Cooler Mastera, dostosowując ją do ducha tegorocznych zmagań. Każda koncepcja musi być w pełni funkcjonalnym jednostką PC, zawierającą co najmniej jeden dowolny podzespół produkcji organizatora. Uczestnicy zawodów są również zobligowani do prowadzenia dziennika swoich prac i dokumentowania wszelkich postępów, gdyż nie tylko efekt końcowy, ale także sam proces tworzenia podlega ocenie przez sędziów.

Każdy, kto chce wziąć udział w tajwańskim wydarzeniu, może się zapisać od 14 maja do 7 czerwca 2024 roku. Uczestnicy mają czas do 5 września 2024 roku na zbudowanie lub zmodyfikowanie swoich obudów komputerowych. Sądny dzień wydarzenia zaplanowany jest na 19 września, a wyniki zostaną ogłoszone 25 września tego samego roku. Do zdobycia są atrakcyjne nagrody: 5 tys. dolarów dla pierwszego miejsca, 2,5 tys. dolarów dla drugiego i 1 tys. dolarów dla trzeciego miejsca w obu kategoriach. Jeśli czujecie wenę i chcielibyście wziąć udział w tym wydarzeniu, wszystkie potrzebne informacje oraz wytyczne zawodów znajdziecie pod tym linkiem. Życzymy wam powodzenia!

Źródło: Cooler Master, Business Wire, KitGuru