Cooler Master Masterbox 600 i TD500 Max - obudowy ARGB do których zmieścimy nadchodzące AIO G11 360 mm

Chwilę temu pisaliśmy o zapowiedzi nowych zasilaczy ATX dla komputerów PC od Cooler Master. Jak się okazuje wraz z nimi zostały pokazane również nadchodzące obudowy Masterbox 600 i TD500, monitor mini-led GP2711, cooler powietrzny V8 3DVC, nowe wentylatory Mobius w wersji Slim, układ chłodzenia cieczą All in One G11 360 mm dla procesorów o wysokim TDP, do którego będziemy mogli sami sobie dodrukować akcesoria na drukarce 3D.

Cooler Master prezentuje na CES 2024 dwie nowe linie obudów Masterbox 600 i TD500, które zostały wyposażone w wentylatory z podświetleniem ARGB, dwa coolery dla procesorów CPU i monitor mini-led GP2711. Producent pochwalił się również nową odmianą swoich wentylatorów w wersji slim.

Cooler Master Masterbox 600 to przestronna obudowa, która pomieści radiatory 420 mm i umożliwi montaż płyt ze złączami na rewersie, takich jak np. MSI Project Zero. Dodatkowo do środka "skrzynki" zmieścimy karty graficzne o długości do 410 mm i dostaniemy możliwość instalacji jej wertykalnie. Produkt fabrycznie posiada założone wentylatory Sickleflow 140 mm z przodu i CF120 z tyłu dla zrównoważonego przepływu powietrza. Na poniższej grafice znajduje się druga z nadchodzących pozycji producenta, TD500 MAX. Ten zestaw jest jednak dość nietypowy, gdyż posiada preinstalowane AIO Atmos z radiatorem 360 mm o grubości 38 mm. Natomiast wentylatory, które znajdziemy w środku to Mobiusy 120p ARGB. Dodatkowo obudowa została wyposażona w preinstalowany zasilacz: GXII 850 W ATX3.0 Max.

Monitor mini-LED GP2711 to nadchodzący wyświetlacz, który zapewni współczynnik kontrastu 3000:1. Panel wykorzysta technologię Quantum Dot, która poprawi odwzorowanie kolorów i umożliwi pokrycie w 93,5% gamy kolorów Adobe RGB i w 95% DCI-P3. Częstotliwość odświeżania ma wynosi 165 Hz, a czas reakcji matrycy 1 ms (<4 ms GtG). Monitor jest fabrycznie skalibrowany tak, aby jego błąd wynosił Delta E ≤ 2. Dodatkowo produkt powinien posiadać certyfikat TUV Eye Comfort, tryb Low Blue Light i technologię flicker-free. GP2711 zapewni również USB-C umożliwiające przesył wideo i zasilania w standardzie Power Delivery o mocy 15 W. Cooler Master zaprezentował również chłodzenie wodne AIO G11 360 mm, które umożliwi schłodzenie CPU o TDP równym 300 W. Produkt posiadać będzie podwójną pompę, dwukomorową konstrukcję i radiator 360 mm z preinstalowanymi wentylatorami Mobius. Dodatkowo producent umożliwi personalizacje chłodzenia za pomocą projektów akcesoriów i wstawek estetycznych tworzonych na drukarkach 3D w domowym zaciszu.

Następną nowością jest chłodzenie powietrzne V8 3DVC, które to otrzyma przeprojektowaną komorę parową i rurki cieplne z super przewodzącego kompozytu (Superconductive Composite). Rozwiązania te mają umożliwić wydajne odprowadzanie ciepła z procesorów o TDP równym 300 W. Do oferty dołączyć ma również nowy wentylator Mobius 120 Slim, który ma sprawdzić się w ciasnych obudować. Wentylator ma posiadać 7 łopatek połączonych ze sobą dla zminimalizowania hałasu. Podobnie jak u większych braci, znaleźć mamy tutaj łożysko FDB.

Źródło: Cooler Master