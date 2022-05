MSI Project Zero - płyta główna z gniazdem LGA1700 bez widocznych portów SATA i gniazd zasilania. Czy to nowy trend?

Ledwie kilka dni temu firma GIGABYTE przedstawiła bardzo ciekawy projekt płyty głównej nazwanej jako Project Stealth. Wyróżnia się on nie tylko bogatym wyposażeniem i świetną jakością wykonania. Producent wpadł na pomysł, by złącza zasilania, porty SATA i wiele innych złącz umieścić z tyłu laminatu, przez co udało się uzyskać niezwykle "czysto" wyglądającą konstrukcję. Można wręcz powiedzieć, że na pierwszy rzut ma ona miejsca jedynie dla procesora, karty graficznej i pamięci RAM. Jak donosi twitterowicz @g01d3nm4ng0, tę ideę podchwyciła firma MSI, która szykuje właśnie podobną płytę główną. Nosi ona roboczą nazwę Project Zero i prawdopodobnie bazuje na istniejącej już płycie głównej MSI MEG Z690 Unify.

MSI Project Zero może być wymarzoną płytą główną dla tych, którzy nie lubią oglądać przewodów we wnętrzu swojego peceta, jednak z drugiej takie ustawienie gniazd może stwarzać wiele problemów w niedostosowanej obudowie.

Płyta główna MSI Project Zero wyposażona jest w podstawkę LGA 1700, cztery sloty na pamięć RAM DDR5 i - zapewne - chipset Z690. Jak widać na załączonych grafikach, producent zostawił na froncie tej platformy jedynie niezbędne minimum - złącza zasilania, SATA czy inne porty zostały przeniesione na tył. Z jednej strony to świetne rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią oglądać przewodów we wnętrzu swojego peceta, jednak z drugiej takie ustawienie gniazd może stwarzać wiele problemów w niedostosowanej do tego obudowie.

Możliwe, że nadchodzi nowy trend wśród entuzjastów i po ujrzeniu MSI Project Zero czy GIGABYTE Project Stealth lada moment w sklepach pojawią się gotowe płyty główne z gniazdami przeniesionymi na tył. Na pewno sporo osób będzie zachwyconych - całość wygląda pięknie i w odpowiednich warunkach zarzuty o niepraktyczność mogą być bezzasadne. Lada moment mogą pojawiać się także specjalne komponenty wykorzystujące ten pomysł (głównie obudowy). Nie wiem jednak kiedy i w jakiej formie widoczna na grafikach platforma ujrzy światło dzienne.

