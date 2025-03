Cooler Master CryoFuze 5 - nowe kolorowe pasty termoprzewodzące wykorzystujące nanodiamenty

Na rynku co jakiś czas pojawiają się ciekawe i nietypowe produkty, które potrafią wzbudzić skrajne emocje wśród odbiorców. Tym razem uwagę przyciągnęła marka Cooler Master, która zaprezentowała kolorowe pasty termoprzewodzące, reklamowane hasłem sztucznej inteligencji. Choć marketing może wydawać się dość osobliwy, to nowy produkt ma do zaoferowania solidne właściwości. Został stworzony z myślą o entuzjastach sprzętu komputerowego PC oraz o chipach AI.

Cooler Master CryoFuze 5 to kolorowa pasta termoprzewodząca dedykowana entuzjastom sprzętu komputerowego, w tym osobom bijącym rekordy świata w overclockingu na ciekłym helu. Producent podkreśla, że produkt doskonale sprawdzi się również w krótkich wstawkach montażowych dla tech youtuberów. Choć pasta reklamowana jest hasłem "sztuczna inteligencja", to nie jest jasne, do czego konkretnie się to odnosi. Niemniej jednak producent sugeruje, że nowy produkt może być z powodzeniem wykorzystywany do energochłonnych chipów AI.

Pasta termoprzewodząca CryoFuze 5 jest dostępna w sześciu kolorach: czarnym, białym, niebieskim, zielonym, żółtym i czerwonym. Za barwę produktu odpowiada odpowiednia mieszanka tlenków i proszku aluminiowego. Dodatkowo nowy produkt wykorzystuje nanodiamenty i technologię nanomolekularną, aby zapewnić stabilną wydajność w temperaturach od -50 do 240 stopni Celsjusza. Współczynnik przewodnictwa cieplnego wynosi 12.6 W/mK, co jest zbliżoną wartością do popularnej pasty Thermal Grizzly Kryonaut.

