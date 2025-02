Noctua wypuszcza nowy wariant znanego niskoprofilowego chłodzenia dla procesorów Intela i AMD

Noctua to firma znana nie tylko z wysokiej jakości coolerów, ale także specyficznego projektu swoich konstrukcji. Chodzi tutaj przede wszystkim o charakterystyczną brązową kolorystykę, która nie zawsze dobrze komponuje się z pozostałymi częściami zestawu. Po produkty te sięga jednak spora grupa użytkowników. Do oferty firmy dołączył ostatnio nowy wariant niskoprofilowego chłodzenia dla procesorów Intela i AMD - Noctua NH-L12Sx77.

Noctua zaprezentowała nieco wyższy wariant znanego systemu chłodzenia dla procesorów. NH-L12Sx77 ma cechować się lepszą kompatybilnością z różnymi modelami płyt głównych i modułów RAM.

Noctua ma w swojej ofercie różne zestawy chłodzenia. Nie wszystkie posiadają charakterystyczną kolorystykę. Jednym z wyjątków jest NH-D12L chromax.black, o którym stosunkowo niedawno pisaliśmy. Najnowsza propozycja austriackiego producenta jest jednak bardziej tradycyjna. Można zatem liczyć na dobrze rozpoznawalną brązowo-kawową kolorystykę. Noctua NH-L12Sx77 to w praktyce nowy wariant znanego wśród miłośników sprzętu coolera NH-L12S. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcją niskoprofilową, co w praktyce umożliwia jego zamontowanie nawet w mniejszych obudowach. Wśród wspieranych podstawek znajdują się rozmaite rozwiązania Intela oraz AMD.

Noctua NH-L12Sx77 Kompatybilność z podstawkami Intel:

LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1151, LGA 1150

AMD:

AM5, AM4 Wymiary z wentylatorem 131 x 128 x 77 mm Wymiary bez wentylatora 131 x 128 x 77 mm Materiał Miedź (podstawa i ciepłowody), aluminium (żeberka radiatora),

niklowane pokrycie Współczynnik NSPR 100 Kompatybilność ze wentylatorami 120 x 120 x 15 oraz 120 x 120 x 25 Gwarancja producenta 6 lat Cena 84,90 euro

W porównaniu do pierwotnego modelu, można liczyć na lepszą wydajność i wyższą kompatybilność z płytami głównymi oraz pamięciami RAM. Producent zdecydował się także na sześć ciepłowodów zamiast standardowych czterech. Co ciekawe, wentylator jest zamontowany pod żeberkami radiatora, a ruch powietrza odbywa się do góry. To pozwala łatwiej wydmuchiwać je poza obudowę, zwłaszcza gdy jej górny panel jest perforowany. NH-L12Sx77 jest nieco wyższy niż NH-L12S (mierzy 77 mm), ale wciąż pozostaje na tyle kompaktowy, by współpracować bez problemu z obudowami typu SFF (Small Form Factor). Większe rozmiary mają zapewnić lepszą kompatybilność z modułami RAM. Cooler jest objęty sześcioletnią gwarancją producenta. Jego cena na rynku europejskim wynosi 84,90 euro.

Źródło: Noctua