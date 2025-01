Noctua NH-D12L chromax.black - poznaliśmy nowy wariant kolorystyczny cenionego przez wielu użytkowników coolera

Produkty firmy Noctua są zazwyczaj wyżej pozycjonowane i jednocześnie dosyć kosztowne. Z uwagi na dobrą jakość mają jednak liczne grono zwolenników. Barierą nie do przełamania dla sporej grupy osób bywała często charakterystyczna kolorystyka produktów Noctua. Nie zawsze dobrze komponują się one z pozostałymi podzespołami. Jednym z takich przykładów jest cooler NH-D12L. Noctua postanowiła jednak wypuścić także czarny wariant o nazwie chromax.black.

Noctua NH-D12L chromax.black to nowy wariant kolorystyczny znanego coolera. Czarna barwa sprawia, że komponuje się dobrze z większością współczesnych podzespołów komputerowych.

Noctua NH-D12L to znany i ceniony przez miłośników sprzętu komputerowego cooler do procesorów. Jest to 145-mm konstrukcja, która pasuje do większości standardowych obudów dostępnych na rynku. Całość wyposażono w wysokiej klasy wentylator o rozmiarze 120 mm, z adapterami low-noise i obsługą PWM. Warto odnotować, że jest on umieszczony pomiędzy dwiema wieżami radiatora, co korzystnie wpływa na proces chłodzenia. Można też liczyć na bardzo wysoką kulturę pracy sprzętu. W obniżaniu temperatury procesorów pomaga wydatnie też pięć ciepłowodów. Zastosowany projekt sprawia, że nie powinno być żadnego konfliktu z modułami RAM. Noctua NH-12L jest w pełni kompatybilny z płytami głównymi wykorzystującymi podstawki Intel LGA 1851/1700/1200 oraz AMD AM4/AM5.

Cechą charakterystyczną wariantu chromax.black jest kolorystyka. Miłośnicy sprzętu doskonale kojarzą firmowe barwy produktów Noctua. Są to bardzo często konstrukcje kremowo-brązowe, które nie każdemu przypadają do gustu. NH-12L chromax.black jest w całości czarny, zatem będzie pasował do większości współczesnych komputerów. Producent zastosował ten kolor nie tylko w przypadku radiatora, wentylatora i ciepłowodów, ale też podkładek antywibracyjnych, zapięć wentylatora, a także części odpowiedzialnych za mocowanie całości do płyty głównej. Wszystko to oczywiście bez żadnego pogorszenia wydajności chłodzenia. Cooler jest już dostępny w sprzedaży. Aktualnie trzeba za niego zapłacić 475,90 zł. W skład zestawu wchodzi także wysokiej jakości pasta termoprzewodząca NT-H1. Producent zapewnia na swój produkt sześcioletnią gwarancję.

Źródło: Noctua