Sycom prezentuje nowe karty graficzne oparte na układach NVIDIA GeForce RTX z serii 40. Za chłodzenie odpowiada Noctua

Japońska firma Sycom ogłosiła wprowadzenie dwóch niereferencyjnych modeli kart graficznych, które opierają się na układach NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER oraz RTX 4070 SUPER. Omawiane edycje wchodzą w skład serii Silent Master, która w dostępnych jednostkach oferuje wentylatory od firmy Noctua. Główną zaletą jest fakt, że konstrukcje zapewniają bardzo cichą pracę (także pod obciążeniem), a przy tym efektywnie chłodzą procesor graficzny.

Na japońskim rynku pojawiły się nowe modele niereferencyjnych kart graficznych od marki Sycom. Oba korzystają z wydajnych wentylatorów od przedsiębiorstwa Noctua, co przekłada się na charakterystyczny wygląd oraz naprawdę cichą pracę zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem.

Sycom Silent Master Graphics RTX4070 SUPER 12GB

Wprowadzone modele to Sycom Silent Master Graphics RTX4070 SUPER 12GB (27,8 x 14,5 x 7 cm - 3 sloty) oraz RTX4070Ti SUPER 16GB (31,5 x 14,5 x 7,7 cm - 3,5 slotu). Konstrukcje obu edycji są dość podobne i opierają się na dwóch wentylatorach Noctua NF-A12x25 PWM (120 x 120 x 25 mm, 2000 RPM). Te z kolei ukrywają się za stalową osłoną wyprodukowaną przez firmę Nagao Industry. W przypadku pierwszego wariantu pod nimi umieszczono pokaźnej wielkości radiator z czterema miedzianymi ciepłowodami o grubości 8 mm, natomiast druga wersja może skorzystać z sześciu miedzianych rurek o grubości 6 mm. Tył składa się z metalowej płyty, która ma specjalnie wydrążone otwory, aby zapewnić lepszy przepływ powietrza. Kiedy dany model nie jest obciążony, pracuje praktycznie bezgłośnie - ponieważ wentylatory są wtedy nieaktywne.

Pod obciążeniem edycja oparta na układzie NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER jest całkiem cicha, ponieważ zmierzona głośność to 42,1 dB. Nieco słabszy wariant wypada nawet lepiej, wszak mówimy tu o wartości 37,9 dB. Osiągane temperatury to analogicznie 74,4 oraz 69,3°C. Warunki weryfikacyjne obejmowały dźwiękoszczelne pomieszczenie, w którym umiejscowiono mikrofon w odległości 5 cm od karty graficznej. Do testów posłużono się benchmarkiem Final Fantasy XV Windows Edition (4K), który był uruchomiony przez 20 minut. Sporym minusem jest jednak fakt, że nowości od Sycoma nie są sprzedawane osobno (tylko w gotowych zestawach), a na dodatek ich dostępność ogranicza się do Japonii. Tak więc całość możemy traktować jedynie jako ciekawostkę.

Sycom Silent Master Graphics RTX4070Ti SUPER 16GB

Źródło: Sycom