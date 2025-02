ASUS GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition - zapowiedziano kolejną kartę graficzną z systemem chłodzenia znanej firmy

Jakiś czas temu ASUS przedstawił ciekawy wariant karty graficznej GeForce RTX 4080. Odznaczał się on zwłaszcza systemem chłodzenia opracowanym we współpracy z inną znaną firmą - Noctua. Karta była utrzymana w kolorystyce charakterystycznej dla austriackiego podmiotu, a zastosowany cooler sprawdzał się w praktyce bardzo dobrze. Teraz zaprezentowano kolejną kartę z tej serii, czyli ASUS GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition.

ASUS już wkrótce wprowadzi na rynek kartę ASUS GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition. Jest to bliźniaczy model do wydanego w zeszłym roku wariantu pozbawionego dopisku "SUPER".

Pod względem wyglądu i konstrukcji systemu chłodzenia mamy do czynienia z praktycznie identyczną kartą. To oznacza obecność dwóch wentylatorów Noctua NF-A12x25 i charakterystycznej brązowo-szaro-kremowej kolorystyki, która z pewnością nie wszystkim przypadnie do gustu. Oczywiście ten model karty jest zauważalnie wydajniejszy, ponieważ u jego podstaw znajduje się układ GeForce RTX 4080 SUPER. GPU wyposażono w 16 GB pamięci GDDR6X, działającej w oparciu o szynę 256-bitową. W trybie Boost karta pracuje z częstotliwością 2610 MHz, a w trybie OC osiąga 2640 MHz. Układ posiada 10240 rdzeni CUDA. Użytkownicy mogą skorzystać z dwóch portów HDMI 2.1a oraz trzech złącz DisplayPort 1.4a, przy czym należy pamiętać, że GPU obsługuje maksymalnie cztery ekrany.

Producent deklaruje, że dokonano pewnych ulepszeń w komorze parowej. Jest też podwójny BIOS, dzięki czemu za pomocą oprogramowania można w łatwy sposób przełączać pomiędzy trybami Quiet i Performance. Dla wielu osób zaletą będzie też półpasywny system chłodzenia, który sprawia, że wentylatory wyłączają się przy niskim obciążeniu. Karta zajmuje w obudowie 4,3 slota. Jej wymiary to 310 x 144,8 x 87,5 mm. Całość zasilana jest za pośrednictwem złącza 16-pin, a producent zaleca zasilacz o mocy 850 W. ASUS GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition z pewnością nie będzie tani. Ceny identycznego modelu bez dopisku "SUPER" zaczynały się w Polsce od 7300 zł.

