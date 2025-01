NVIDIA GeForce RTX 4090 - użytkownik przygotował własne chłodzenie karty, korzystając z wentylatorów firmy Noctua

W pierwszym kwartale 2023 roku na rynku zadebiutowała karta graficzna ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition. Jej cechą charakterystyczną są oczywiście wentylatory przygotowane przez austriacką firmę zajmującą się produkcją coolerów dla podzespołów komputerowych. Jeden z użytkowników Reddita, nie mogąc doczekać się na podobny projekt z wykorzystaniem GeForce RTX 4090, postanowił własnoręcznie zmodyfikować system chłodzenia karty.

Bazą dla przedsięwzięcia stała się karta graficzna Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL. W toku procesu zastąpione zostały fabryczne wentylatory, a także panel przedni karty. Ten drugi został wykonany z filamentu PLA na drukarce 3D. Użytkownik Reddita zaME19 postawił na wentylatory Noctua NF-A9 o wielkości 92 mm. Oferują one przepływ powietrza 78,9 m3/h, przy maksymalnym hałasie 22,8 dB(A). Mogą działać z szybkością od 400 do 2000 RPM. Producent wyposażył je także w specjalne podkładki, które dodatkowo ograniczają głośność pracy.

Wentylatory Noctua zostały podłączone do płytki drukowanej karty za pomocą pojedynczego konektora 4-pin. Karta pracuje obecnie w zestawie komputerowym typu Mini-ITX. Jak donosi autor modyfikacji, temperatury GPU spadły o około 8 °C w porównaniu do standardowego chłodzenia, a całość działa znacznie ciszej. To oznacza, że wymiana wentylatorów opłacała się. Wygląd zmodyfikowanej karty nie zachwyca przede wszystkim z uwagi na niedoskonałości materiału, z którego wykonany jest panel przedni, jednak należy pamiętać, że to nie aspekt wizualny był główną motywacją dla przygotowania projektu.

