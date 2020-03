Plotka: Nowe karty NVIDIA GeForce użyją 10 nm procesu Samsunga

W tym roku doczekamy się premiery nowej generacji kart graficznych od firmy NVIDIA. Poprzednia rodzina Turing przyniosła ze sobą sprzętowe wsparcie dla techniki Ray Tracingu oraz DLSS (które dopiero w kilku ostatnich grach wygląda dokładnie tak jak było to reklamowane od samego początku). Im bliżej premiery kart, tym więcej informacji pojawia się w sieci. Większość to jednak wciąż tylko plotki, a na konkretne treści musimy czekać do oficjalnych prezentacji firmy NVIDIA. Być może więcej dowiemy się za niecałe dwa tygodnie, gdy producent ujawni newsy które pierwotnie miały zostać zapowiedziane w trakcie przemówienia CEO Jensena Huanga podczas konferencji GPU Technology Conference. W międzyczasie w sieci pojawiła się kolejna dawka informacji o nowych konsumenckich kartach GeForce. Niektóre z nich mogą być dość zaskakujące.

Od dłuższego czasu mówiono, że większość układów GPU nowej generacji NVIDII będzie produkowana w 7 nm procesie technologicznym, a tylko niewielka część przejdzie do fabryki Samsunga. Pojawiły się jednak nowe, niepotwierdzone informacje (dlatego jak zwykle radzimy podchodzić do nich z dystansem), że tylko topowy chip Ampere GA100 będzie używał wspomnianego wcześniej, 7 nm procesu technologicznego. Wszystkie nadchodzące karty z rodziny GeForce mają z kolei wykorzystać 10 nm litografię Samsunga (choć koreańska firma używa raczej określenia 8 nm LPP). Sklepowa premiera kart nowej generacji miałaby się odbyć w 4 kwartale tego roku.



Rzekoma specyfikacja nadchodzących chipów graficznych Ampere.

Pojawiły się także nowe informacje o samych specyfikacjach nadchodzących kart. Według przecieków, Ampere ma przynieść największy wzrost wydajności w kontekście Ray Tracingu oraz DLSS - to w tym aspekcie mamy spodziewać się istotnego zwiększenia ilości jednostek RT oraz Tensor. Nowa generacja nie przyniesie z kolei znaczącego wzrostu rdzeni CUDA czy jednostek rasteryzujących. Niewielkim zmian ma także ulec ilość pamięci VRAM. Największy wzrost wydajności ma być widoczny przy chipie Ampere GA102 - tutaj spodziewamy się do 40% wyższej wydajności w porównaniu do GeForce RTX 2080 Ti. Nowym rdzeniem ma być Ampere GA103, który będzie czymś pomiędzy nadchodzącymi RTX 3080 oraz RTX 3080 Ti - ma rzekomo zostać wyposażony m.in. w 10 GB VRAM GDDR6 oraz 3840 rdzeni CUDA. Wszystkie konsumenckie karty GeForce z rodziny Ampere mają ponadto sprzętowo wspierać Ray Tracing oraz DLSS. Dopiero kolejna generacja po Ampere (Hooper?) ma przynieść znaczący wzrost również rdzeni CUDA oraz jednostek rasteryzujących. Podkreślę jednak, że powyższe informacje to obecnie wyłącznie plotka, która nie musi zostać ostatecznie potwierdzona.

