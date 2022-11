Intel Core i7-13700H oraz Core i5-13500H - mobilne procesory 13. generacji Raptor Lake pojawiły się w bazie BAPCo

Wczoraj omawialiśmy wstępną specyfikację topowych procesorów Intel Core 13. generacji z rodziny Raptor Lake-HX, przygotowanych z myślą o najwydajniejszych notebookach. Kolejne informacje dotyczą jednak nieco niższej półki - procesorów Raptor Lake-H o obniżonych limitach energetycznych względem desktopowych odpowiedników. W bazie danych firmy BAPCo pojawiły się dwa laptopy marki Acer, które wyposażono w procesory Intel Core i5-13500H oraz Core i7-13700H.

Wpisy w BAPCo potwierdzają, że Intel Core i5-13500H będzie procesorem 12-rdzeniowym i 16-wątkowym (4 rdzenie typu Performance oraz 8 typu Efficient), podczas gdy Intel Core i7-13700H będzie układem 14-rdzeniowym i 20-wątkowym (6 rdzeni typu Performance oraz 8 typu Efficient). Pierwszy z procesorów został umieszczony w laptopie Acer z ekranem o rozdzielczości 2240 x 1400 pikseli, co wskazuje że może to być jakaś nowa wersja Acera Swift. Sprzęt otrzymał również 8 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz. Możliwe zatem, że procesory Raptor Lake-H o niższych limitach również będą posiadały usprawniony kontroler pamięci DDR5.

Drugi z notebooków Acera, oprócz mocniejszego procesora otrzymał także 32 GB RAM DDR5 6400 MHz oraz ekran o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i proporcjach 16:10. Tutaj obstawiam, że będzie to jeden z przedstawicieli marki Predator dla graczy. Premiera 13. generacji Intel Raptor Lake (Raptor Lake-P jako procesory dla ultrabooków, Raptor Lake-H dla laptopów do gier oraz laptopów biznesowych oraz Raptor Lake-HX dla topowych konstrukcji do gier i pracy) spodziewana jest na przełomie 2022 oraz 2023 roku.

