Intel Application Optimization można już uruchomić na procesorach Intel Core 12. oraz 13. generacji

Intel Application Optimization to jedna z najciekawszych funkcji, którymi promowane były procesory 14. generacji z rodziny Raptor Lake Refresh. Intel APO trafiło najpierw do desktopowych jednostek, a potem także do mobilnych z serii Raptor Lake-HX Refresh. Choć początkowo producent upierał się, że APO nie zadziała na wcześniejszych generacjach Alder Lake i Raptor Lake, podczas tegorocznych targów CES otrzymaliśmy inną deklarację. Teraz ta zapowiedź wchodzi w życie.

Intel Application Optimization działa już z procesorami Intel Core 12. generacji oraz 13. generacji, zarówno tymi desktopowymi jak i mobilnymi. Intel jednak zastrzega, że funkcja ta może zaoferować mniejsze wzrosty wydajności w porównaniu do układów 14. generacji Raptor Lake Refresh.

Na oficjalnej stronie Intela pojawiła się już adnotacja o dodaniu wsparcia dla Intel Application Optimization w przypadku desktopowych i mobilnych procesorów 12. generacji (Alder Lake) oraz 13. generacji (Raptor Lake). W wymaganiach jest mowa o tym, że muszą to być jednostki przynajmniej z serii Intel Core i3. Funkcja ta na bieżąco kontroluje jakie zasoby procesora powinny trafiać do konkretnych aplikacji. Intel APO został przygotowany głównie z myślą o przekierowaniu mocy najmocniejszych rdzeni do gier. W przypadku układów 14. generacji, aktywacja APO może przyspieszyć działanie wspieranych gier nawet o kilkanaście procent.

W przypadku 12. oraz 13. generacji, Intel zastrzega jednak, że funkcję APO możemy uruchomić wyłącznie w trybie Advanced Mode. Tryb ten oznacza, że można skorzystać z funkcjonalności nie tylko w certyfikowanych grach, ale również tych, które nie zostały jeszcze przetestowane. Dodatkowo Advanced Mode jest przeznaczony dla procesorów, które oficjalnie nie zostały wylistowane jako te w pełni wspierające APO. Może zatem okazać się, że wzrost wydajności będzie mniejszy niż w 14. generacji, a w skrajnych przypadkach może dojść nawet do obniżenia osiągów w grach. Aplikację Intel APO można pobrać z poziomu Microsoft Store. Dodatkowo konieczna jest aktualizacja BIOS oraz instalacja Intel Dynamic Tuning Technology. Intel APO działa również wyłącznie w środowisku Windows 11.

Źródło: Intel