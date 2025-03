GTA V - produkcja doczeka się niebawem modyfikacji, która doda technikę NVIDIA DLSS 3. Nawet dwukrotnie więcej FPS w grze

Bez dwóch zdań serię gier Grand Theft Auto można zaliczyć do bardzo udanych, a nawet wręcz kultowych. Mimo że ostatnia odsłona ukazała się przeszło dekadę temu, to nadal cieszy się dużą popularnością. Skutkuje to tym, że do produkcji cały czas trafiają różne modyfikacje, które udoskonalają oprawę graficzną lub dodają obsługę nowszych technologii. Tym razem do GTA V już niebawem zawita technika NVIDIA DLSS 3, która pozwoli na uzyskanie większej liczby FPS.

Pomimo faktu, że produkcja Grand Theft Auto V zadebiutowała w 2013 roku, to cały czas zyskuje nowe funkcjonalności dzięki modyfikacjom tworzonym przez użytkowników. Jedna z nich dodaje do gry obsługę techniki NVIDIA DLSS 3, która ma pozwolić na osiągnięcie wyższego framerate'u.

Grand Theft Auto 5 nie jest przesadnie wymagającą produkcją w obecnych czasach, natomiast kiedy zdecydujemy się na instalację kilku modyfikacji, które znacząco polepszają oprawę graficzną, sytuacja zmienia się diametralnie. Implementacja techniki NVIDIA DLSS 3 (Deep Learning Super Sampling) nie tylko pomaga uzyskać większą liczbę FPS, co szczególnie może się przydać w omawianym scenariuszu, ale także zapewnia lepszy antyaliasing od tych, które są dostępne w grze (MSAA, TXAA). Za modyfikację odpowiada dość znany użytkownik, który kryje się pod nickiem PureDark. Korzystając ze swojej konfiguracji (AMD Ryzen 7 5800X oraz NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti) był w stanie osiągnąć około 30 FPS z włączonymi jednocześnie trzema modyfikacjami - NaturalVision Evolved, QuantV, a także ENB.

Natomiast po uruchomieniu modyfikacji wprowadzającej technikę NVIDIA DLSS 3 udało mu się uzyskać dwukrotnie wyższą liczbę kl/s. Ustawienia obejmowały wyjściową rozdzielczość 4K oraz tryb Quality. Stworzenie samej modyfikacji nie było jednak takie proste, albowiem gra ma już swoje lata i nie zawierała w sobie wymaganych danych (ang. motion vectors), które autor musiał utworzyć ręcznie. Trzeba również podkreślić, że modyfikacja nie będzie darmowa, gdyż udostępniona zostanie za pośrednictwem Patronite, więc aby otrzymać do niej dostęp, trzeba wnieść opłatę w wysokości co najmniej 25 zł. Jej debiut nastąpi w ciągu najbliższych kilku dni.

Źródło: WCCFTech, YouTube @PureDark