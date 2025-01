GPT-4o mini - nowy model językowy od OpenAI. Sztuczna inteligencja staje się przystępniejsza cenowo

Firma OpenAI, która odpowiada za stworzenie najpopularniejszego chatbota do tej pory, czyli usługi ChatGPT, ogłosiła właśnie dostępność nowego modelu językowego. Tytułowy GPT-4o mini przewyższa swoimi możliwościami model GPT-3.5 Turbo, a przy tym wymaga od niego dużo mniej zasobów do działania. Celem OpenAI jest teraz zwiększanie możliwości modeli AI przy jednoczesnym obniżaniu związanych z nimi kosztów. Sztuczna inteligencja ma być łatwo dostępna dla każdego.

OpenAI wprowadziło do oferty nowy model AI o nazwie GPT-4o mini. Jest to trochę ograniczona odsłona GPT-4o, jednak wyróżnia się całkiem sporymi możliwościami multimodalnymi, szybkością działania i niskimi kosztami.

OpenAI ma zamiar uczynić sztuczną inteligencję przystępniejszą dla wszystkich, więc stara się obniżyć koszty związane z wykorzystaniem modeli AI. Najnowszy mały model językowy GPT-4o mini jest pierwszym, który został stworzony właśnie w tym celu. Jest on bowiem przeszło 60% tańszy niż dostępny do tej pory GPT-3.5 Turbo, a przy tym przewyższa go swoimi możliwościami. Obsługuje zarówno prompty (czyli polecenia, które wpisujemy w okienku czatu) tekstowe, jak i te, które zawierają obrazy. Jego umiejętności przedstawiają wyniki z różnych benchmarków, które możemy zobaczyć poniżej. Sami jesteśmy w stanie się o nich przekonać w usłudze ChatGPT, ponieważ zastępuje on tam model GPT-3.5.

Generowane odpowiedzi są naprawdę szybkie i całkiem precyzyjne. Oczywiście halucynacje nie zostały tutaj zupełnie wyeliminowane, natomiast można ich zaobserwować dużo mniej niż do tej pory. Z czasem GPT-4o mini ma obsługiwać analizowanie poleceń oraz generowanie odpowiedzi w formie obrazów, wideo i audio. Model dostępny jest także przez interfejs API (Assistants API, Chat Completions API oraz Batch API), a opłaty wyglądają następująco: 15 centów za 1 mln tokenów wejściowych i 60 centów za 1 mln tokenów wyjściowych (odpowiada to 2500 stron w książce). Dzięki temu rozwiązaniu wiele zadań będzie mogło być wykonanych efektywniej i dużo taniej. Wzmocniono też zabezpieczenia, aby ich obejście (tzw. jailbreak) nie było takie łatwe.

