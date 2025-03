Recenzja Google Pixel Buds Pro 2. Długi czas pracy, dobre ANC i atrakcyjny dźwięk, ale wady też się znajdą

Nie można ukrywać faktu, że Google Pixel Buds Pro 2 to dość drogie słuchawki. W chwili gdy przyjechały do mnie do testu, kosztowały w polskich sklepach około 1150 zł. Można je więc zaliczyć do wysokiej półki cenowej, co zmniejsza grupę docelowych użytkowników, bo nie każdy chce wydać tyle pieniędzy na małe słuchawki do smartfonu. Jednak ważniejsze jest coś innego. Największym wyzwaniem jest spory wybór konkurencyjnych słuchawek, z których przynajmniej część tworzona jest przez producentów znacznie bardziej uznanych w branży audio. Jasne, że Google to jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm na świecie, ale gównie ze względu na system Android, wyszukiwarkę, nawigację samochodową i kilka innych usług, ale czy szukając dobrych, drogich słuchawek większość ludzi pomyśli właśnie o nich? Daj znać, co o tym sądzisz, ale moim zdaniem nie. Czy zatem warto je kupić? Zapraszam do recenzji.

Autor: Tomasz Duda

Słuchawki Google Pixel Buds Pro 2 będą musiały zmagać się z bardzo trudnym zadaniem. Choćby dlatego, że za zbliżoną kwotę pieniędzy można kupić takie modele, jak: Sony WF-1000XM5, Bose QuietComfort Ultra, Grado GT220, FiiO FD5, Bang & Olufsen Beoplay EQ, Technics EAH-AZ80, HiFiMAN TWS800 i sporo innych. Jasne, że część z tych marek może nie przywoływać żadnych skojarzeń u wielu osób, ale to nie oznacza, że są one mało znane w świecie sprzętu audio, czego o słuchawkach Google raczej nie można powiedzieć. Nie oznacza to jednak, że Pixel Buds Pro 2 są bez szans. Wręcz przeciwnie. Jeśli miałbym ocenić je na podstawie swoich wrażeń i doświadczeń wyciągniętych z realnego używania, to stwierdzam, że są to jedne z lepszych bezprzewodowych słuchawek dokanałowych, jakich dotychczas używałem. Owszem, słuchawek idealnych nie ma i nigdy nie będzie, ale moim zdaniem Google Pixel Buds Pro 2 są bardzo godne polecenia, szczególnie dla użytkowników smartfonów z Androidem.

Pixel Buds Pro 2 zapowiadają się bardzo interesująco. Są bardzo małe i lekkie, mają automatyczną pauzę i odtwarzanie, rozpoznawanie mowy, multipoint, ANC, tryb przezroczysty i według deklaracji rewelacyjny czas pracy, jak na takie maleństwa. Czy to wszystko jednak wystarczy, żeby usprawiedliwić wysoką cenę? Sprawdźmy to.

Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym cechom omawianych słuchawek. W porównaniu do poprzednika, czyli po prostu Google Pixel Buds Pro, nowy model Pro 2 jest mniejszy i lżejszy, a dzięki temu zdecydowanie bardziej wygodny podczas codziennego używania. Ma też rozszerzony standard szczelności IP54 (wcześniej IPX4), czyli wodoszczelność jest taka sama i obejmuje odporność na zachlapanie, ale doszła oficjalna pyłoszczelność. Oprócz tego etui ładujące wskoczyło z mizernego IPX2 na IPX4, więc też powinno wytrzymać zachlapanie lub lekki deszcz. Samo etui ma też wbudowany mały głośnik, więc korzystając z funkcji znajdowania słuchawek, może on emitować dźwięk ułatwiający lokalizację w obrębie pokoju lub mieszkania. Zaktualizowana została też łączność do wersji Bluetooth v5.4 (wcześniej BT 5.0), na pokładzie jest wsparcie dla Bluetooth LE Audio, co może przekładać się na mniejsze opóźnienia dźwięku względem obrazu (ważne podczas grania i oglądania wideo). Wersje kolorystyczne są cztery: porcelanowy, zielonoszary, seledynowy oraz peonia.

Google Pixel Buds Pro 2 Samsung Galaxy Buds3 Pro Konstrukcja Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Wodoszczelność IP54 (słuchawki)

IPx4 (etui) IP57 (tylko słuchawki) Sterowanie panele dotykowe panele dotykowe Łączność Bluetooth 5.4, zasięg 10 metrów, multipoint, Auracast (po aktualizacji), LE Audio Bluetooth 5.4, zasięg 10 metrów, multipoint, Auracast, LE Audio Wspierane kodeki AAC, LC3, SBC, SSC, LC3, SBC Deklarowany czas pracy 12 godzin (słuchawki bez ANC),

8 godzin (słuchawki z ANC),

48 godziny (łącznie z etui, bez ANC),

30 godziny łącznie z etui, z ANC) 7 godzin (słuchawki bez ANC),

6 godzin (słuchawki z ANC),

30 godziny (wraz z etui bez ANC),

26 godziny (z etui z ANC) Deklarowana pojemność akumulatora pojedyncza słuchawka: b/d

etui: b/d pojedyncza słuchawka: 53 mAh

etui: 515 mAh Ładowanie przewodowe przez USB-C, indukcyjne Qi przewodowe przez USB-C, indukcyjne Qi Pasmo przenoszenia b/d 20 - 20000 Hz Przetworniki 11 mm (dynamiczne) podwójne:

10,5 mm (dynamiczne)

+ 6,1mm (planarne) Mikrofony tak, 6 szt. tak, 6 szt. Wymiary słuchawka: 23,1 x 22,7 x 17 mm

etui: 63,3 x 49,9 x 25 mm słuchawka: 33,2 x 19,8 x 18,1 mm

etui: 58,9 x 48,7 x 24,4 mm Masa pojedyncza słuchawka: 4,7 g

etui: 65 g pojedyncza słuchawka: 5,4 g

etui: 46,5 g Cena 1149 zł 799 zł

Jedną z ważniejszych zmian jest zastosowanie nowego, znacznie szybszego procesora Tensor A1. Większa wydajność jest konieczna choćby ze względu na modną w obecnych czasach, coraz większą integrację z Gemini, czyli sztuczną inteligencją od Google. Nowszy CPU przydaje się też do działania niektórych funkcji, w tym ANC i przetwarzanie dźwięku, ale wadą jest to, że część z nich wymaga nowszych modeli smartfonów Google Pixel, więc trafi to raczej do niewielu użytkowników w Polsce (np. Spacial Audio i Clear Calling). Większe znaczenie ma dla mnie jakość działania aktywnej redukcji szumu (ANC) oraz trybu transparentnego. Oczywiście mam zamiar ją sprawdzić na jednej z kolejnych stron tej recenzji. Jeszcze ważniejszą kwestią jest czas pracy, który według deklaracji ma wynosić aż 12 godzin grania bez ANC lub 8 godzin z ANC na samych słuchawkach, lub odpowiednio 48 i 30 godzin wraz z etui. Jeśli te wyniki się potwierdzą, to można je śmiało uznać za bardzo dobre. Pixel Buds Pro 2 mają też łączność multipoint, czyli z dwoma odtwarzaczami naraz. Biorąc pod uwagę to, że w Bluetooth 5.4 jednym z wymaganych kodeków jest LC3, można zakładać, że Pixel Buds Pro 2 go wspierają, podobnie jak AAC i SBC. Kwestia przetworników może nie jest zbyt wysublimowana, bo zastosowano tutaj po prostu dwa dynamiczne, o średnicy 11 mm, ale już teraz mogę zdradzić, że jakość dźwięku jest bardzo dobra i stanowi jedną z najmocniejszych stron tych słuchawek.