God of War Ragnarök - wejście na PC znacznie słabsze od poprzednika. Mniejsze zainteresowanie i krytyka ze strony graczy

Tak jak w przypadku części poprzedniej, historia Kratosa pisana przez studio Santa Monica zawitała również na komputery osobiste. Tym razem jednak zajęło to nieco mniej czasu, zbiegając się z ekspansją hitów Sony na PC. Cóż, obok Elden Ringa God of War Ragnarök był bodaj najbardziej cenionym tytułem 2022 roku, większość osób zatem spodziewała się gładkiego wejścia, wysokich ocen i graczy okupujących Steam. Tymczasem niekoniecznie.

God of War Ragnarök nie miało lekkiej premiery na pecetach. Graczom nie podoba się konieczność posiadania konta PlayStation Network, a ogólne zainteresowanie może rozczarowywać.

Najnowszy God of War wydawał się mieć wszystko, czego potrzebował, by odnieść całkowity sukces w trakcie jesiennych wojaży. Od jakiegoś czasu wiadomo było co prawda, że gra będzie wymagała PlayStation Network, jednak ów kontrowersyjny manewr zdawał się ustępować randze tego IP. Tymczasem premiera spotkała się z mieszanymi opiniami, co nie było do końca spodziewane zestawiając tę sytuację z chociażby świetnym odbiorem pierwszej odsłony. A lwia część negatywnego odzewu związana jest z koniecznością posiadania konta PSN.

Co jasne, da się znaleźć także narzekanie na inne elementy - jak np. pewne techniczne problemy - jednak wydają się być one w mniejszości. I można to w pewien sposób zrozumieć. Nie minęło wiele czasu od kontrowersji z Helldivers II, a przecież God of War Ragnarök jest na dodatek grą singlową, co zawsze automatycznie wzmaga potencjalną irytację przy takich okolicznościach. Dalekie od idealnych są także inne statystyki. Według danych SteamDB, w projekt studia Santa Monica grało maksymalnie 25,795 graczy. Bez wątpienia trudno nazwać to wynikiem katastrofalnym, lecz zważywszy na osiągnięcie "jedynki" - aż 73,529 grających jednocześnie - stanowi to rozczarowanie. Może to dać wiele do myślenia w kontekście PlayStation Network. A niebawem premiera pecetowej wersji Until Dawn.

Źródło: Steam, SteamDB