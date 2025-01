Helldivers 2 mocno traci na popularności. Niewiele zostało z wyników, które gra notowała jeszcze kilka miesięcy temu

Sieciowa strzelanka Helldivers 2 była jednym z największych pozytywnych zaskoczeń na rynku gier w tym roku. Gra szybko podbiła serca graczy, a skala jej sukcesu zaskoczyła też samych twórców. Po zaledwie dwóch tygodniach od premiery w produkcję studia Arrowhead bawiło się na Steamie równocześnie prawie 459 tys. graczy, co wywindowało tytuł do rankingu TOP 20 najpopularniejszych gier w historii platformy. Niestety Helldivers 2 utraciło swój impet.

Po bardzo dobrym początku, Helldivers 2 szybko złapało poważną zadyszkę. Produkcja Arrowhead Game Studios w pięć miesięcy utraciła aż 90% graczy PC-towych. Odwrócenie tego trendu będzie bardzo trudne.

Nie ma wątpliwości, że Helldivers 2 to olbrzymi sukces studia Arrowhead oraz firmy Sony. W trzy miesiące od premiery sprzedano bowiem na wszystkie platformy aż 12 mln egzemplarzy gry i tego faktu nic już nie zmieni. Niestety po początkowym boomie, produkcja zaczęła mocno tracić na popularności. Z osiągniętego w lutym peaku 459 tys. równoczesnych graczy na Steamie, już pod koniec marca zrobiło się 268 tys. W zeszły weekend (29-30 czerwca) w Helldivers 2 bawiło się na PC w szczytowym momencie zaledwie nieco ponad 45 tys. graczy. To tylko 10% z wyniku, który gra notowała jeszcze pięć miesięcy temu.

Pewien wpływ na spadek liczby graczy mogły mieć kontrowersje dotyczące zapowiedzi, że do zabawy na PC będzie wymagane konto PlayStation. Z pomysłu jednak ostatecznie wycofano się, a Helldivers 2 zaczęło mocno tracić na popularności jeszcze zanim ogłoszono zamiar wprowadzenia integracji kont. Spadek popularności gry sieciowej to naturalne zjawisko po upływie określonego czasu od premiery. Tutaj mamy jednak do czynienia z prawdziwym załamaniem. Wiele wskazuje na to, że Helldivers 2 cierpi na podobny syndrom, z którym mierzy się obecnie wiele nowych gier AAA, zwłaszcza tych stawiających na rozgrywkę sieciową. Krótko po premierze następuje duży boom, który bardzo szybko się kończy, a z produkcją zostają tylko najwierniejsi fani tytułu. Trwale odwrócić ten trend mogłoby zapewne jedynie przejście na model free-to-play, ale wątpliwe, by stało się to w nieodległej przyszłości.

