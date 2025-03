Konsola Sony PlayStation 5 już wygrała obecną generację. Sony pochwaliło się także wynikami sprzedaży gry Helldivers 2

Obecna generacja konsol z obozów Sony i Microsoftu nie miała łatwego startu. Początkowo słaba dostępność przełożyła się na okropnie zawyżone ceny, a co za tym idzie — relatywnie nikłą sprzedaż. Z czasem jednak sytuacja zaczęła się poprawiać i wszystko powoli wróciło do "normy". Z najnowszych statystyk wynika natomiast, że to właśnie Sony (po raz kolejny) wygrało w tym wyścigu, wszak konsola PlayStation 5 rozeszła się w dużo większej liczbie egzemplarzy.

Sony udostępniło wyniki finansowe za czwarty kw. 2023 roku fiskalnego, które jasno pokazują, że konsola Sony PlayStation 5 radzi sobie na rynku dużo lepiej, niż konkurencyjna seria Xbox Series od Microsoftu. Przy okazji odniesiono się także do tytułu Helldivers 2.

We wspomnianym kwartale, który skończył się 31 marca 2024 roku, Sony udało się sprzedać 4,5 mln sztuk konsoli PlayStation 5, natomiast biorąc pod uwagę cały rok fiskalny, było to aż 20,8 mln egzemplarzy. Wartość ta niemal zrównuje się z ilością sprzedanych konsol z serii Xbox Series do połowy 2023 roku (było to około 21 mln urządzeń). Przez cały okres od swojego debiutu model od Sony rozszedł się w 59,2 mln sztuk. W tym samym okresie lata temu sprzedano 60 mln konsol PlayStation 4, więc trzeba przyznać, że Sony radzi sobie naprawdę dobrze. Firma przewiduje, że w aktualnym roku fiskalnym zostanie sprzedanych 18 mln egzemplarzy PS5.

Sony pochwaliło się także świetnym wynikiem sprzedaży gry Helldivers 2, ponieważ mowa o aż 12 mln sprzedanych kopii w 12 tygodni od premiery. Z tytułem związane były spore kontrowersje, gdyż firma postanowiła wymusić na graczach logowanie się do konta PlayStation Network. Dość szybko zmieniono jednak decyzję w związku z protestami graczy, których skutkiem były bardzo niskie oceny na Steam. Mimo takich okoliczności gra sprzedała się naprawdę dobrze, a dziś aż 74% (Steam) graczy jest zadowolonych z tytułu. Z całym raportem finansowym i innymi dokumentami od Sony zapoznamy się pod tym adresem.

Źródło: Sony, X @tomwarren