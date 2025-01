Sony PlayStation 5 sprzedaje się niemal tak dobrze jak PlayStation 4. Konsola osiągnęła kolejny kamień milowy

O PlayStation 5 można powiedzieć wiele. Jedni się zachwycają tą konsolą, drudzy natomiast narzekają na kontrowersyjny wygląd i małą liczbę ekskluzywnych gier. Fakty są jednak takie, że sprzęt od Sony ogólnie cieszy się ogromną popularnością. W przeszłości już niejednokrotnie pisaliśmy, że pod względem sprzedaży "pees-piątka" przyćmiewa konkurencyjne Xboksy. Nie sądziliśmy jednak, że po trzech latach od premiery konsola osiągnie niemal tak dobry wynik jak PS4.

Sony ujawniło, że 9 grudnia przekroczono ważną granicę 50 milionów sprzedanych konsol PlayStation 5. Co istotne, mowa tutaj o urządzeniach, które faktycznie znalazły nabywców. Jak powiedział Jim Ryan, ustępujący szef PlayStation, "Osiągnięcie tego kamienia milowego w sprzedaży PS5 jest świadectwem niezachwianego wsparcia globalnej społeczności PlayStation i jej pasji do niesamowitych wrażeń tworzonych przez utalentowanych programistów z PlayStation Studios i naszych partnerów". Warto dodać, że w przekroczeniu tej magicznej granicy na pewno pomogły niedawne obniżki cen z okazji Black Friday. Jak ujawnił Eric Lempel, szef marketingu z Sony Interactive Entertainment, listopad 2023 r. okazał się najlepszym listopadem pod względem sprzedaży w całej historii marki PlayStation.

Sprzedaż PS5 robi ogromne wrażenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę początkowe problemy z dostępnością. Nic dziwnego, że osoby z branży porównują ją do wyników PS4. Jak zauważył Christopher Dring z GamesIndustry.biz, konsola obecnej generacji przegrywa pod tym względem z PlayStation 4 zaledwie o tydzień, chociaż w lipcu tego roku przewaga "pees-czwórki" wynosiła aż 2 miesiące. Można zatem oczekiwać, że przy takim tempie PS5 w końcu wyprzedzi swojego poprzednika. Pytanie tylko, czy to tempo uda się utrzymać. Wydaje się, że w najbliższym roku liczba nowych ekskluzywnych gier nie będzie zbyt duża, a jak wiadomo, to właśnie one szczególnie napędzają sprzedaż. Mimo wszystko jesteśmy ciekawi przyszłości, bowiem Sony może mieć kilka asów w rękawie.

