PlayStation 4 i PlayStation 5 - wyciekły dane sprzedażowe gier na platformy Sony. Spider-Man z rewelacyjnym wynikiem

Ataki hakerskie to w dzisiejszych czasach codzienność, z którą muszą liczyć się w zasadzie wszystkie obecne w sieci branże biznesu. Studio Insomniac Games padło ostatnio ofiarą jednego z nich. Skutkiem była kradzież pokaźnych ilości informacji. Okazuje się, że wśród plików znalazły się także dane sprzedażowe gier na platformy PlayStation 4 i 5. Dzięki temu wiemy, w ilu egzemplarzach sprzedały się takie hity, jak Spider-Man czy Bloodborne.

Na skutek wycieku z Insomniac Games, poznaliśmy wyniki sprzedaży gier na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5 z początku 2022 roku. Spider-Man może poszczycić się wynikiem co najmniej 22,7 mln sprzedanych egzemplarzy.

Opublikowane na forum portalu ResetEra dane sprzedażowe pochodzą prawdopodobnie z początku roku fiskalnego 2022. To oznacza, że na dzień dzisiejszy prezentują się one z pewnością jeszcze lepiej. Uwagę przykuwa przede wszystkim pierwsza odsłona Spider-Mana. Osiągnęła ona sprzedaż na poziomie co najmniej 22,7 mln kopii. Bardzo dobrze wypadło także wiele innych gier na konsolę PlayStation 4. God of War to 21 mln sprzedanych egzemplarzy, Horizon Zero Dawn – 19,3 mln, Uncharted 4 – 18,7 mln, The Last of Us – 18,6 mln. Gorszy wynik (ale i tak bardzo dobry) odnotowało głośne Bloodborne – 7,6 mln egzemplarzy. Lekkim rozczarowaniem może być 4,39 mln, jakie udało się wypracować grze Death Stranding.

Znacznie mniej imponująco wyglądają oczywiście wyniki sprzedażowe nielicznych w tym zestawieniu gier na PlayStation 5. Spider-Man: Miles Morales, który trafił na obie generacje konsol Sony, sprzedał się w 11,1 mln egzemplarzy. Ratchet & Clank: Rift Apart rozszedł się z kolei w 2,7 mln kopii, Demon's Souls Remake – 2,1 mln, Returnal – 1 mln, a Uncharted: Legacy of Thieves w zaledwie 569 tys. Ten ostatni zestaw miał jednak swoją premierę w styczniu 2022 roku, zatem niewiele wcześniej niż okres, z którego pochodzi zestawienie. Warto zwrócić uwagę także na procentowy udział kopii cyfrowych w powyższych wynikach sprzedaży (kolumna "Digital"). Okazuje się, że konsole są ciągle bastionem wydań pudełkowych. Udział kopii cyfrowych rzadko przekracza bowiem 45%.

Źródło: ResetEra, WCCFTech