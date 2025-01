Sony PlayStation 5 może niebawem obsłużyć gry z PlayStation 3. Gigant podobno pracuje nad natywną wsteczną kompabilnością

Wielką przewagą Xboksów nad PlayStation 5 jest kompatybilność z niemal wszystkimi grami wydanymi na dotychczasowe konsole od Microsoftu. Konsola od Sony może natomiast poradzić sobie tylko z grami z PS4, nad czym ciągle ubolewają miłośnicy starszych tytułów. Niewykluczone jednak, że coś się zmieni w tej sprawie. Pojawiły się właśnie doniesienia, że Sony pracuje nad tym, by konsola PS5 była w stanie natywnie uruchomić gry z PS3.

Posiadacze konsoli PlayStation 5 na pewno chętnie zagraliby w takie gry, jak Metal Gear Solid 4, Killzone 2 czy inFAMOUS. Oby tylko Sony nie zdecydowało się na zbyt wiele ograniczeń w tej sprawie...

Jak wiemy, niektóre gry z PS3 (a nawet PS2 czy PS1) są dziś dostępne w ramach abonamentu PS Plus Premium, ale nie można powiedzieć, by była to pełna wsteczna kompatybilność. Mowa tutaj tylko o cyfrowych wersjach, które w dodatku często wymagają ciągłego połączenia z internetem. Możliwe jednak, że coś się w tej sprawie zmieni. Jak przyznał całkiem wiarygodny informator o nicku Shpeshal_Nick w ostatnim odcinku podcastu XboxEra, Sony pracuje nad tym, by wybrane gry z PlayStation 3 mogły natywnie zadziałać na PlayStation 5.

Wygląda więc na to, że Sony prawdopodobnie przygotuje konsolę PS5 na obsługę tylko wyselekcjonowanej bazy gier ze starszego PlayStation. Możliwe, że mowa tu o kompatybilności, jaką widzimy w Xboksach Series X|S w stosunku do wybranych gier z Xboksa One. Czy to oznacza więc, że obsługiwane gry z PS3 będą mogły działać płynniej lub będą uruchamiane w wyższej rozdzielczości? Jak mówi Shpeshal_Nick: "Nie poznałem żadnych szczegółów. Czy będzie więcej klatek na sekundę? Nie mam pojęcia… Słyszałem tylko, że Sony pracuje nad selektywną kompatybilnością wsteczną PlayStation 3". Gdyby omawiane rozwiązanie rzeczywiście weszło w życie, gracze mogliby zyskać dostęp do wielu klasycznych tytułów niedostępnych dziś na PS5 czy nawet PS4, jak np. Metal Gear Solid 4, Killzone 2 czy inFAMOUS. Oby tylko Sony zdecydowało się na zbyt wiele ograniczeń w tej sprawie...

Źródło: Gamerant