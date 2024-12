Gogle Sony PlayStation VR2 będą dostępne dla graczy pecetowych. Niezbędny będzie jednak zakup specjalnego adaptera

Wydaje się, że Sony nie traktuje zbyt poważnie technologii wirtualnej rzeczywistości. Zarówno pierwszą jak i drugą generację gogli VR dla konsol PlayStation możemy traktować tylko jako ciekawostkę, bowiem w pełni kompatybilnych gier ciągle jest dosyć mało, a sam sprzęt tani nie jest - nic dziwnego zatem, że sprzedaż wcale nie jest wysoka. Możliwe jednak, że gogle od Sony jeszcze staną się popularne. Sony zdradziło w końcu, kiedy pecetowi gracze będą mogli podłączyć zestaw VR2 do swojego komputera.

7 sierpnia zadebiutuje specjalny adapter PC dla zestawu Sony PlayStation VR2. Dzięki niemu gracze będą mogli ograć Half-Life'a: Alyx, Fallouta 4 VR i inne tego typu gry dostępne na Steamie.

7 sierpnia tego roku do sprzedaży trafi specjalny adapter, za pomocą którego możliwe będzie podłączenie gogli do peceta. Jego cena nie będzie jednak niska. Sony podaje, że produkt będzie kosztował 59,99 euro, co powinno przełożyć się na kwotę w okolicach 300 zł. Do tego gracze będą musieli doliczyć zakup przewodu DisplayPort 1.4. To jeszcze nie koniec złych informacji. Zestaw VR2 współpracujący z pecetem nie będzie w stanie zaoferować wszystkich funkcji. Sony uprzedziło już, że trzeba będzie pogodzić się z brakiem HDR-u. Co więcej, całość nie zaoferuje efektów haptycznych, adaptacyjnych triggerów czy technologii śledzenia ruchu gałki ocznej. Wymagania sprzętowe dla gogli znajdziecie w poniższej tabelce.

Minimalne wymagania do uruchomienia PS VR 2 na PC OS Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit CPU Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 (Zen 2 lub nowsza architektura) RAM 8 GB lub więcej GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 (Turing lub nowsza architektura)

NVIDIA RTX

AMD Radeon RX 5500 XT lub nowsza / AMD Radeon RX 6500 XT lub nowsza

(dla najlepszej wydajności Sony rekomenduje RTX 3060 lub RX 6600 XT) DisplayPort DisplayPort 1.4 USB bezpośrednie połączenie Bluetooth 4.0 lub nowsze

Na co będą więc mogli liczyć gracze? Jak podaje producent, zestaw VR2 zaoferuje na PC rozdzielczość 4K (2000 x 2040 na oko), pole widzenia 110 stopni, wykrywanie dotyku, technologię foveated rendering czy dźwięk 3D (w wybranych grach). Nie ulega wątpliwości, że gogle od Sony raczej nie będą pierwszym wyborem dla tych, którzy chcieliby skorzystać z wirtualnej rzeczywistości na PC - pamiętajmy, że w sklepach dostępny jest np. mniej problematyczny zestaw Meta Quest 3. Z drugiej strony ci, którzy mają już gogle od Sony, będą mogli dodatkowo sprawdzić je w nowych warunkach. Zestaw ma umożliwić granie w gry VR dostępne na Steamie, w tym np. Half-Life: Alyx, Fallout 4 VR czy War Thunder. Sprzęt Sony z pewnością stanie się też ciekawą opcją dla tych, którzy grają już zarówno na PS5, jak i PC.

Źródło: Sony