Sony może pracować nad nową konsolą PlayStation Portable. Ciekawe doniesienia ze sprawdzonego źródła

Moda na handheldy wróciła i wygląda na to, że każdy duży producent chce mieć teraz w swojej ofercie tego typu urządzenie. Wiele wskazuje na to, że prace nad przenośną konsolą do gier trwają również w firmie Sony. Japoński gigant co prawda już jakiegoś czasu sprzedaje PlayStation Portal, jednak jak wiadomo, jest to raczej proste akcesorium do PS5. Prawdziwy mobilny sprzęt do grania ma być już w drodze. Co już o nim wiadomo?

Wygląda na to, że Sony faktycznie pracuje nad nową konsolą PlayStation Portable. Jej specyfikacja nie jest znana, ale rzekomo urządzenie ma być w stanie uruchamiać gry z PlayStation 4.

Jak podaje dziennikarz Anton Logvinov, który w przeszłości jako jeden z pierwszych donosił o licznych portach exclusive'wów z PlayStation na PC, firma Sony pracuje nad nową konsolą PlayStation Portable. Jej specyfikacja nie jest znana, ale rzekomo urządzenie ma być w stanie uruchamiać gry z PlayStation 4. Rzecz jasna należy uważać, że to raczej nie jedyna funkcja tej konsoli. Urządzenie o tak ograniczonych możliwościach raczej nie miałoby racji bytu, skoro na rynku jest już np. Steam Deck - w końcu na Steamie dostępnych jest wiele gier z PS4.

W pewnym stopniu informacje te pokrywają się z doniesieniami youtubera Moore's Law is Dead, którze w lutym bieżącego roku wspominał o nowym "PSP" i powstającym dla niej niestandardowym układzie APU od AMD. Tyle tylko, że wtedy była mowa o obsłudze gier nie tylko z PlayStation 4, ale i PlayStation 5. Możliwe zatem, że to ta sama konsola, choć plany Sony co do niej nieznacznie się zmieniły. Biorąc pod uwagę ogólnie coraz większą popularność handheldów nie ma powodów, by nie wierzyć w powstawanie nowego przenośnego PlayStation, aczkolwiek jak sami widzicie, wieści na jej temat nie są jeszcze do końca spójne... Czekamy więc na więcej konkretów w tej sprawie.

