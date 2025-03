Sony PlayStation Portal - urządzenie zostało zhakowane i może natywnie uruchamiać gry z emulatora

PlayStation Portal od wielu miesięcy budzi skrajne emocje. Z jednej strony to przydatny gadżet dla wielu posiadaczy PS5, z drugiej do typowego handhelda mu daleko - w końcu to przecież tylko urządzenie do streamowania i niczego ponadto. Jak się jednak okazuje, omawiany sprzęt ma teraz szansę stać się czymś więcej. Niejaki Andy Nguyen ogłosił właśnie za pośrednictwem serwisu X, że zabezpieczenia urządzenia zostały już złamane.

Nawet po wgranych modyfikacjach raczej trudno będzie wykorzystywać Portala do grania. Wewnątrz znajduje się chip Qualcomm SGD4150P, czyli najprawdopodobniej stareńki Snapdragon 662 w przebraniu, a poza tym odkryto, że "konsola" ma w sumie tylko 6 GB wbudowanej pamięci.

Sony PlayStation Portal podobno jest już w stanie natywnie uruchamiać gry za pomocą emulatora PPSSPP, a widoczne zdjęcie z uruchomioną grą GTA Liberty City Stories ma być tego dowodem. Nic nie wskazuje jednak na to, by w najbliższym czasie hack miał zostać rozesłany wszystkim zainteresowanym. Jak podkreśla Andy Nguyen, nadal jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii. W najbliższy weekend mają za to zostać opublikowane nagrania wideo przedstawiające działanie "konsoli" ze zmodyfikowanym oprogramowaniem. Zapewne będziemy mogli zobaczyć, jak całość radzi sobie z grami w trybie natywnym.

After more than a month of hard work, PPSSPP is running natively on PlayStation Portal. Yes, we hacked it. With help from xyz and @ZetaTwo pic.twitter.com/AXuRROo6Ip — Andy Nguyen (@theflow0) February 19, 2024

