Sony PlayStation Portal - sprzęt do streamowania gier z PlayStation 5 pokazany od środka. Ciekawy design i budżetowy procesor

Sony PlayStation Portal to nadchodzące urządzenie od japońskiego producenta, którego zadaniem jest wyświetlanie przesyłanego obrazu z konsoli Sony PlayStation 5. Jej posiadacze mogą więc zakupić to akcesorium i rozgrywać swoje tytuły zdalnie korzystając przy tym z sieci bezprzewodowej. Mimo że premiera w Polsce odbędzie się dopiero 1 grudnia 2023 roku, to dzięki pierwszym użytkownikom wiemy już, jak wygląda urządzenie od środka. Podzespoły nie są zbyt wydajne.

Sony PlayStation Portal trafiło w ręce pierwszych osób, dzięki czemu wiemy już nieco więcej na temat zastosowanych podzespołów. W przypadku procesora mamy do czynienia z układem od Qualcomma, który znalazł się również w budżetowych smartfonach.

Pierwsze recenzje omawianego urządzenia wskazują, że Sony stworzyło całkiem udany sprzęt do streamingu gier z konsoli Sony PlayStation 5, natomiast z pewnością nie jest on najlepszy w swojej dziedzinie. Pewien użytkownik postanowił sprawdzić, co tak naprawdę kryje się w środku Sony PlayStation Portal. Całość jest skonstruowana w taki sposób, że aby dostać się do akumulatora, który zajmuje większość miejsca w środku, musimy najpierw zdemontować 8-calowy wyświetlacz LCD (Full HD). Może to być utrudnieniem dla osób, które po dłuższym czasie chciałyby wymienić ogniwo (4370 mAh, 16,9 Wh), tym bardziej że proces ten wymaga użycia stacji lutowniczej z gorącym powietrzem (Hot-Air). Oczywiście nie można mieć tego Sony za złe, wszak sama konstrukcja jest całkiem smukła i bardzo dobrze spasowana. Dla porównania demontaż gałek analogowych nie okaże się zbyt trudnym zadaniem, więc w razie problemów z ich działaniem w dość prosty sposób będziemy w stanie je wymienić.

PlayStation Portal - poznaliśmy szczegóły i cenę "handhelda" od Sony. Zaprezentowano też słuchawki Pulse Elite i Pulse Explore

Zaraz nad ogniwem znalazła się niewielka płytka drukowana, na której umieszczono układ o oznaczeniu Qualcomm SG4150P. Większość źródeł wskazuje, że jest to Qualcomm Snapdragon 662, a więc dość budżetowa jednostka, którą można znaleźć w smartfonach poniżej 1000 zł. Nie jest to szczególnie zaskakującym faktem, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że urządzenie nie jest w stanie zrobić niczego więcej poza samym streamingiem, więc nie wymaga do działania mocniejszego SoC. Omawiany układ składa się z procesora wyposażonego w osiem rdzeni (4 x 2 GHz Cortex-A73 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A53), a także układu graficznego Adreno 610. Nie wiadomo natomiast nic o zastosowanej pamięci RAM, choć można założyć, że też nie wyróżnia się zbyt dużą pojemnością. Sony PlayStation Portal to koszt 999 zł, co w przypadku akcesorium do konsoli Sony PlayStation 5 wydaje się dość drogim rozwiązaniem, które na dodatek nie oferuje zbyt dużej funkcjonalności. Jednak już teraz sprzęt ma swoje grono zwolenników i jego losy wcale nie są przesądzone, jak mogłoby się wydawać.

Źródło: YouTube @Jacob R