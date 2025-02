Nintendo Switch - podkręcona konsola pokazuje swoje prawdziwe możliwości. Modyfikacje pozwalają na uruchomienie God of War

Jedna z najlepiej sprzedających się konsol od Nintendo - Switch - jest z nami już przeszło 6 lat. Mimo że urządzenie to nigdy nie wyróżniało się najwyższą wydajnością pośród swojej konkurencji, to odniosło ogromny sukces. Zasługa w tym leży nie tylko w tytułach na wyłączność oraz dostępności pokaźnej bazy gier, ale również możliwościach modyfikacji. Na Nintendo Switch jesteśmy w stanie uruchomić Androida oraz Linuxa, a przy tym uczynić sprzęt o wiele bardziej funkcjonalnym.

Konsola Nintendo Switch mimo swojego wieku nadal posiada spory potencjał. Posiadacze tego sprzętu mają możliwość dokonać overclockingu, a także uruchamiać inne systemy operacyjne, a co za tym idzie - również growe.

Zapewne nie każdy zdaje sobie sprawę, jaki potencjał w zakresie modyfikacji tkwi w popularnej konsoli od Nintendo. Dzięki temu, że możemy zainstalować systemy pokroju wspomnianego Androida, czy też dystrybucji Linuxa (Ubuntu), otwiera się przed nami droga do uruchomienia gier ze Steama lub emulatorów retro konsol. Samo urządzenie nie jest już tak wydajne, jak kiedyś, więc rezultaty takich działań są dość różne. Co jednak warte zauważenie, istnieje możliwość overclockingu (OC) zarówno procesora, jak i układu graficznego. Oryginalnie w konsoli zdecydowano się zastosować układ NVIDIA Tegra X1, który oparty jest na architekturze Maxwell. Jednostka ta składa się z czterech rdzeni Cortex-A57 oraz czterech Cortex-A53. Do tego dochodzi 256 rdzeni graficznych CUDA. Sam procesor jest taktowany na 1,0 GHz, natomiast częstotliwość układu graficznego to 768 MHz. Nie są to pełne możliwości jednostki Tegra X1. Na kanale Geekerwan w serwisie YouTube, możemy znaleźć wideo, w którym tytułowy youtuber dokonuje modyfikacji układu oraz testuje urządzenie w różnych sytuacjach.

Bazowe zegary udaje mu się podnieść do znacznie wyższych wartości. Po przetaktowaniu procesor pracuje z częstotliwością 2,3 GHz, z kolei GPU - 1267 MHz. Ten zabieg pozwala uzyskać o wiele wyższą wydajność. Dlaczego więc Nintendo nie zastosowało wyższych zegarów? Głównie z uwagi na swoją ostrożność, ponieważ wyższe taktowanie wiąże się z wyższymi temperaturami. Przed wykonaniem OC procesor uzyskał wynik 568 punktów w benchmarku Geekbench 5, natomiast tuż po było to już 1105 punktów. Różnice w zmianie taktowania GPU są jeszcze bardziej efektywne, bowiem pozwalają uzyskać wydajność zbliżoną do układu Snapdragon 865.

Na poniższym materiale wideo możemy zobaczyć zarówno efekty zainstalowanego systemu Android, jak i Linuxa Ubuntu. Niestety mimo podkręcenia układu nie radzi sobie on najlepiej w grach - głównie z uwagi na słabą wydajność CPU. Dla przykładu mobilny tytuł Genshin Impact okazał się całkowicie niegrywalny. Widoczne jest gubienie klatek oraz brak jakiejkolwiek płynności w grze. Dużo lepiej sytuacja klaruje się w emulacji retro konsol Sony takich jak PlayStation Vita oraz grach na wyłączność dla układów NVIDIA Tegra (Half-Life 2 utrzymywał stałe 60 kl./s ze spadkami do 40 kl./s w bardziej wymagających scenach). Pecetowe gry pokroju Titanfall 2, GTA V czy tytułowy God of War, mogły zostać uruchomione, natomiast ich klatkaż pozostawał na bardzo miernym poziomie. Nintendo Switch ma ogromny potencjał w wielu dziedzinach, jednak z pewnością nie w tytułach AAA.

Źródło: YouTube @Geekerwan, WCCFTech