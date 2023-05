W gry z Nintendo Switch zagrasz od teraz na smartfonie. Yuzu Emulator trafia na Androida

Na scenie emulatorów gier z konsol Big N dzieje się ostatnio dość sporo. Niestety duża część tych wydarzeń ma dość negatywny wydźwięk. Dla kontrastu jednak można wspomnieć o tym, że długo wyczekiwany emulator tytułów z Nintendo Switcha - yuzu - właśnie zawitał na Androida. Na ten moment mamy do czynienia z dość rozwojową wersją, ale posiadając odpowiednie urządzenie, będziemy mogli zagrać choćby w Mario Kart 8 bez większych przeszkód.

Ekspansja uznanego emulatora gier z Nintendo Switch (yuzu) wciąż postępuje i właśnie wkroczył on w świat urządzeń z Androidem. Mimo tego, że mamy do czynienia z wczesną wersją, to już teraz można uruchomić na nim Pokemon Sword czy The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Po ponad pięciu latach historia emulatora yuzu zatacza koło. Oczywiście nie w kwestii komputerów, a właśnie smartfonów i innych urządzeń z Androidem na pokładzie. Początki emulatora były dość burzliwe, jak w większości tego typu oprogramowania. Przy swoim debiucie sporo gier nie było grywalnych, a i te, które można było uruchomić, nie działały perfekcyjnie. Dziś podobnie sprawa ma się "Androidową" wersją programu, choć trzeba przyznać, że zapowiada się dużo lepiej niż kiedyś. Raptem wczoraj (30 maja 2023 r.) ogłoszono, że oficjalna wersja final oraz Early Access dostępna jest w Sklepie Play. Pierwsza jest całkowicie darmowa i bardziej stabilna, natomiast za drugą przyjdzie nam zapłacić, jednak oferuje szybszy dostęp do nowych funkcji.

Oczywiście, jak to w świecie rozwojowych aplikacji bywa - mają one swoje wymagania. Do instalacji aplikacji yuzu Emulator potrzebujemy systemu Android co najmniej w 11 odsłonie oraz sprzętu wyposażonego w procesor Qualcomm Snapdragon 865 (i wyżej) z układem graficznym Adreno oraz rekomendowanymi 8 GB pamięci RAM (absolutne minimum to 6 GB). Nie każdy więc będzie w stanie zagrać na ten moment w swoje ulubione tytuły z Nintendo Switcha. Jeśli chodzi o inne procesory, jak Exynos czy też MediaTek, to nie są one w ogóle wspierane ze względu na "gorsze" sterowniki graficzne, niż te w układach Adreno. Testy przeprowadzane były na kilku smartfonach: Samsungach Galaxy S20 FE oraz S23, a także Nubii Red Magic 8 Pro. Dużą rolę w emulacji odgrywać będzie również układ chłodzenia, ponieważ drugi wymieniony smartfon (S23) miał problemy z utrzymaniem temperatury (szybko znalazł się na pułapie 90 stopni Celsjusza) i zaliczył po czasie spadek wydajności. Natomiast wspomniana Nubia nie miała tego problemu.

Wydajnościowo we flagowych smartfonach Samsunga z serii Galaxy jest całkiem przyzwoicie. Kilka gier już jest całkowicie grywalnych w 60 FPS, choć inne wymagają jeszcze sporo pracy programistów. Dla kontekstu można dodać, że tytuł The Legend of Zelda: Breath of The Wild do poprawnego działania potrzebuje aż 12GB RAM, więc wymagania różnią się znacząco w zależności od uruchomionej gry. Z czasem się to oczywiście zmieni, jednak na ten moment tylko sprzęty z topowymi układami Snapdragona zapewnią nam dobrą wydajność. Więcej informacji, łącznie z kwestią sterowników do układów graficznych, linków do pobrania yuzu oraz serwerem Discord znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: YUZU