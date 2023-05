Dolphin Emulator znika ze Steama tuż przed swoją premierą. Wszystkiemu jak zwykle winne... Nintendo

Raczej nikomu nie trzeba przedstawiać kwestii, w jaki sposób Nintendo rozprawia się z wszelkiego typu emulatorami gier z ich konsol. Od zawsze Big N podejmował kroki mające przeciwdziałać uruchamianiu swoich produkcji na innych sprzętach. W ostatnich dniach mogliśmy usłyszeć o wielu takich sprawach. Kolejna właśnie się rozpoczęła, albowiem emulator gier z konsol Nintendo: GameCube oraz Wii - Dolphin - zniknął z platformy Steam, tuż przed swoim debiutem.

Dolphin Emulator to oprogramowanie, które pozwala uruchamiać tytuły z konsol Nintendo GameCube oraz Wii na innych sprzętach. Właśnie miało mieć swoją premierę na Steamie, jednak do akcji wkroczyło Nintendo.

Tytułowy emulator gier Dolphin ma za sobą dość długą historię. Jego początki sięgają bowiem już 2003 roku, kiedy to premierę miała eksperymentalna wersja zdolna emulować gry z Nintendo GameCuba. Oczywiście daleko jej było do ideału. Uruchomione gry działały z niskiej liczbie FPS oraz posiadały dużo błędów graficznych. Międzyczasie projekt był porzucany i wznawiany, jednak jego prawdziwy przełom nadszedł w 2007 roku, kiedy to został udostępniony publicznie na licencji GPLv2. Od tamtego czasu rozwijał się dość prężnie i był często aktualizowany. Wracając jednak do czasów obecnych: pod koniec marca tego roku twórcy pochwalili się na oficjalnej stronie Dolphina na Steamie, że po kilku miesiącach pracy są niezmiernie szczęśliwi, gdyż projekt niebawem (zakładano drugi kwartał bieżącego roku) zostanie udostępniony dla wszystkich i będzie można go pobrać bezpośrednio z platformy. Niecały miesiąc później, a dokładniej wczoraj (26 maja 2023 r.) Nintendo wysłało zawiadomienie DMCA (ustawa z zakresu prawa autorskiego) do Valve, poprzez które Dolphin Emulator został usunięty ze Steama, aż do wyjaśnienia sprawy.

Tak więc twórcy emulatora nie dowiedzieli się bezpośrednio od Nintendo o całej sprawie, ale zostali poinformowani przez właściciela platformy Steam - jak to zazwyczaj bywa przy pismach dotyczących naruszenia praw autorskich. Nintendo w dokumencie powołuje się na fakt, że Dolphin funkcjonuje w sposób, który obchodzi zabezpieczenia (w dużym skrócie) ich tytułów, pozwalając na uruchamianie gier bez ich autoryzacji. Mamy więc dość ciekawą sytuację, ponieważ Big N ma dwa tygodnie na podjęcie odpowiednich działań - czyli skierowania sprawy na drogę sądową lub nie. Zakładając, że Nintendo pójdzie w tę stronę i ostatecznie wygra sprawę, los innych emulatorów (które działają w dość podobny sposób) może być taki sam, jak Dolphina. Natomiast przegrywając proces, inne emulatory mogłyby bez przeszkód być rozwijane. Na ten moment emulator Dolphin jest dostępny tylko w serwisie GitHub i na oficjalnie stronie WWW. Pozostaje nam poczekać na rozwój wydarzeń i obserwować kroki Nintendo.

Źródło: Dolphin