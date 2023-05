Jedyna legalna możliwość emulacji gier z Nintendo Switcha została właśnie zbanowana przez Nintendo

Nintendo ma ostatnio sporo problemów, jeśli chodzi o nadużywanie praw autorskich do ich dzieł. Co rusz wychodzą na światło dzienne nowe sytuacje, w których to dosłownie kradzione produkcje są udostępniane na szeroką skalę. Chcąc zapobiegać takim nielegalnym działaniom, Big N ma zamiar usunąć dostępne narzędzia, które się mogą do tego przyczyniać. Problem w tym, że za swój cel obrało nie tego przeciwnika i może się to okazać dla nich mieczem obosiecznym.

Nintendo w celu zapobiegania piractwu gier z konsoli Nintendo Switch, jest w trakcie zablokowania dostępu do narzędzia, które umożliwia legalną rozgrywkę na emulatorach. Dość niecodzienna metoda, która może przynieść całkowicie odwrotny efekt.

Najpierw mogliśmy usłyszeć o tym, że najnowszy hit kinowy Super Mario Bros. raptem tydzień po oficjalnej premierze w kinach, został wyemitowany w Argentynie na stacji GenTV i to bez żadnego pozwolenia. Później produkcja ukazała się także na Twitterze w dwóch częściach (całość obejrzało ponad 9 mln osób). Przed premierą wyciekła również najnowsza część gry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i nadal jest dostępna nielegalnie na stronach z torrentami. Mając ten pełny obraz sytuacji, może nie będziemy tak bardzo zdziwieni, dlaczego Nintendo podejmuje takie, a nie inne kroki. Istnieje bowiem narzędzie o nazwie Lockpick, które pozwala jego użytkownikom na kopiowanie kluczy (zarówno tych z konsoli, jak i zainstalowanych gier) w celu ich późniejszego przeniesienia do emulatorów Nintendo Switch takich jak Ryujinx lub yuzu. Wszystko po to, aby móc legalnie zagrać w gry, jakie posiadamy na konsoli, ponieważ klucze są niejako dowodem ich legalności i naszego zakupu. Niestety, już za moment sytuacja może się zmienić o 180 stopni.

Nintendo has just issued multiple DMCA takedown requests to GitHub, including for Lockpick, the tool for dumping keys from YOUR OWN Switch, which is absolutely ludicrous - pirates aren't gonna be sourcing keys from their own consoles!https://t.co/QePiLPTjmm — Simon Aarons (@ItsSimonTime) May 4, 2023

Jeden z programistów, który pracował przy Forku (kopii) narzędzia Lockpick, udostępnił na Twitterze pismo DMCA od Nintendo, przez które zmuszony będzie zaprzestać dalszego rozwoju oprogramowania oraz usunięcia go z dostępnych źródeł. Obecnie program można pobrać z serwisu GitHub jednak prawdopodobnie wszystko zmieni się już jutro. Wszystko opiera się na tym, że narzędzie może otwierać drogę "piratom" do nielegalnego uruchamiana gier. Jednak nie jest to do końca prawdą, ponieważ praktycznie żaden z "piratów" nie kupuje oryginalnych gier, aby pobierać z nich klucze. Po wydaniu oświadczenia inne osoby tworzące emulatory wyraziły swoje zaniepokojenie. Niedługo nie będzie dostępny również Skyline (emulator Nintendo Switch na Androida) z uwagi na obawy twórców, że ich też mogą dosięgnąć konsekwencje. O PC-towy emulator Ryujinx możemy być spokojni, jednak inni twórcy jeszcze się nie wypowiedzieli. Mamy więc do czynienia z ciekawą sytuacją, ponieważ gracze, którzy chcą legalnie zagrać w swoje zakupione gry z Nintendo Switch na emulatorach, nie będą w stanie dłużej tego robić. Może się to okazać strzałem w kolano Nintendo.

Źródło: WCCFTech