Na konsolach Xbox Series nie uruchomisz już emulatorów innych retro konsol. Microsoft właśnie zablokował tę możliwość

Bardziej zaawansowani użytkownicy najnowszej generacji konsol Microsoftu z pewnością wiedzą o tym, że można na nich zainstalować emulatory wielu innych retro konsol. Wystarczy tylko skonfigurować oprogramowanie RetroArch i można się cieszyć grami z Gamecube'a, Wii U czy PlayStation 2. To znaczy, można było, ponieważ po kilku latach Microsoft postanowił zablokować takie działania. Żegnamy się więc z emulowaniem retro sprzętów na "Xboksach", choć nie do końca.

Dość niemiła niespodzianka spotkała wszystkich, którzy korzystali ze wspomnianego RetroArch. Na ich konsolach w chwili uruchamiania oprogramowania wyskoczył komunikat "Nie można uruchomić tej gry lub aplikacji" z opisem mówiącym o tym, że "narusza ona zasady sklepu Microsoft Store i nie jest obsługiwana". Tak więc po trzech latach, w których to wszyscy mogli do woli korzystać z wszelkich emulatorów, nadszedł kres tej możliwości. Trzeba jednak wspomnieć o tym, że do tej pory chcąc uruchomić RetroArch, można było skorzystać z domyślnego trybu konsoli "Retail Mode". Od teraz nadal będzie to możliwe, ale tylko w trybie "Developer Mode", który jest dodatkowo płatny. Wydawać by się mogło, że działania Microsoftu są skierowane ściśle pod zarobek, lecz nie jest to takie oczywiste, jakby się wydawało.

Pomimo że Gigant z Redmond nie odniósł się oficjalnie do całej sytuacji, pojawiają się doniesienia o tym, że za całym zajściem stoi nie kto inny jak Nintendo. Samo emulowanie konsol czy innych urządzeń nie jest czymś nielegalnym, jednak w wielu wypadkach pobrane z sieci ROM-y już tak. Rzecz jasna mało który gracz kopiuje oryginalne gry, aby później zagrać w nie na innym sprzęcie. Sporo ściągniętych z internetu gier, które są uruchamiane na emulatorach, należy do Nintendo. Sami wiemy, jak bardzo ta firma dba o swoją własność, broniąc jej za wszelką ceną. Jest więc bardzo możliwe, że i w tym wypadku właśnie to było powodem, dla którego Microsoft postanowił potencjalnie zablokować oprogramowanie do emulacji. Jeśli okazałoby się to prawdą, raczej nikt by się nie zdziwił. Tak czy inaczej, dostęp do emulatorów na konsolach Xbox nie jest już możliwy, chyba że jesteśmy skłonni zapłacić.

