Abxylute - nowy handheld przeznaczony do grania w streamingu. Uruchomimy na nim także emulatory retro konsol

Ponownie zaglądamy na stronę Kickstarter, tym razem, aby bliżej się przyjrzeć nowej przenośnej konsoli do gier. Wyróżnia ją jednak to, że jest stworzona stricte do gier w chmurze. Możemy korzystać z usług streamingowych takich jak Xbox Game Pass, GeForce Now czy też transmitować naszą rozgrywkę bezpośrednio z konsol Sony PlayStation 4 / 5 oraz ze Steama. Celem twórców było zaprojektowanie konsoli, która byłaby dobrej jakości przy relatywnie przystępnej cenie.

Konsola przenośna abxylute jest stworzona do gier ze streamingu takiego jak NVIDIA GeForce Now. Charakteryzuje się bardzo dobrym ekranem, czasem pracy na akumulatorze oraz sporymi możliwościami.

Trzeba przyznać, że sama idea tej konsoli jest bardzo przyszłościowa. Obecnie streaming gier jest już na tyle rozwinięty, że przy dobrym łączu jest nam w stanie zastąpić lokalną rozgrywkę. Sam handheld jest naprawdę dobrze wyposażony. Przede wszystkim jeśli chodzi o joysticki, które oparto o czujniki Halla. Jeden z większych problemów trapiących tego typu sprzęty jest więc rozwiązany. Sercem abxylute'a jest procesor MediaTek MT8365 z czterema rdzeniami o taktowaniu 2,0 GHz. Dopełnia je 4 GB pamięci RAM LPDDR4 oraz od 32 do 64 GB wbudowanej pamięci, którą możemy dodatkowo rozszerzyć za pomocą karty microSD. Za wyświetlacz odpowiada dotykowa 7-calowa matryca IPS o rozdzielczości FullHD z odświeżaniem wynoszącym standardowe 60 Hz. Na pokładzie znajdziemy również wszelkiej maści czujniki od grawitacyjnego po żyroskop. Nie zabrakło łączności bezprzewodowej Wi-Fi 5 z obsługą 2T2R MU-MIMO zoptymalizowanej bezpośrednio pod streaming oraz Bluetooth.

Abxylute Procesor MediaTek MT8365

4 x 2,0 GHz A53 Pamięć RAM 4GB LPDDR4 Pamięć wbudowana 32 / 64 GB Wyświetlacz 7" IPS / 1920 x 1080 px / 16:9 / 60Hz / LTPS

Dotykowy, 10-punktowy multi-touch

450 nitów / kontrast 1000:1, 8-bit Łączność Wi-Fi 5 / 2T2R MU-MIMO

Bluetooth Akumulator 5200 mAh Ładowanie 15 W / 5V 3A Złącza USB-C, Jack 3,5 mm, microSD Czujniki Grawitacyjny, żyroskop, światła Wymiary 250 x 115 x 30 mm System Android 12 Inne Głośniki stereo, mikrofon, silniczek wibracyjny Waga 430 g Cena 860 zł

Atutem konsoli ma również być akumulator o pojemności 5200 mAh, który według producenta pozwoli na 8 godzin rozgrywki. Szkoda, że zastosowano tu ładowanie z mocą jedynie 15 W, więc po rozładowaniu sprzętu, będziemy musieli trochę poczekać na ponowną grę. System konsoli oparty jest na Androidzie w wersji 12 i posiada specjalnie zaprojektowany launcher. Oprócz głównego celu, jakim jest transmisja gier bezpośrednio do handhelda, możemy uruchomić emulatory konsol takich jak GameBoy, PSP czy GameCube. Cena wersji 4 / 32 GB (limitowana, promocyjna cena w momencie pisania newsa) zaczyna się od 860 zł. Jeśli zdecydujemy się na zakup, wysyłka wystartuje już w maju tego roku.

Źródło: Kickstarter