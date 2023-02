Vita3K - emulator, dzięki któremu w tytuły z PS Vita zagrasz na smartfonie z Androidem

Z uwagi na otwarte środowisko Androida, mamy dostęp do naprawdę wielu emulatorów, które obejmują nie tylko stare konsole. Właśnie do ich grona dołączył Vita3K. Emulator, który od dość dawna jest znany ze sceny pecetowej, w końcu przywitał się z zielonym robotem. Udostępniona wersja jest jeszcze w fazie "do dopracowania", jednak już teraz możemy odpalić hity takie jak Uncharted: Złota Otchłań na smartfonie, co jest nie lada wyczynem.

Emulator Vita3K oficjalnie zawitał na platformę z Androidem na pokładzie. W gry na PS Vitę możesz zagrać teraz wszędzie.

Emulatory od zawsze były czymś, co przyczyniało się do uśmiechu na twarzy. Sam fakt, że mogliśmy zagrać w grę przeznaczoną na inną platformę czy starsze konsole wzbudzał sporo emocji. Jeżeli chodzi o Androida to mamy dostęp do multum takich emulatorów. Niektóre z nich, jak Vita3K z początku były dostępne tylko na PC. Udostępniony w 2018 roku emulator pozwalał na odpalenie zaledwie kilku gier. Deweloperzy stopniowo dodawali do swojego dzieła nowe tytuły oraz poprawiali całość tak, aby była jak najbardziej funkcjonalna. Od początku był on emulatorem z otwartym kodem źródłowym. Niestety do dziś nie są dostępne wszystkie tytuły. Lista z podziałem na "grywalne" jest dostępna na oficjalnej stronie. Fanów z pewnością ucieszy fakt, że Persona 4 Golden działa bez zarzutu. Nadszedł więc czas na port emulatora na Androida.

Samo wykonanie tego zadania było dość skomplikowane. Emulator nadal jest w fazie eksperymentalnej, co tylko potwierdza te stwierdzenie. Wersja ta może nie sprawdzić się w przypadku wszystkich gier (szczególnie tych dynamicznych), ponieważ interfejs wymaga dopracowania oraz można napotkać glitche. Jednak na ten moment mamy już dodane sterowniki dla urządzeń z grafiką Adreno czy obsługę Vulkan. Wymagane jest, aby urządzenie posiadało co najmniej Androida w wersji 7.0, 64-bitową architekturę oraz obsługiwało Vulkan 1.0. Rzecz jasna kwestia skąd weźmiemy gry, nadal pozostaje dyskusyjna. Twórcy otwarcie przyznają, że emulator nie ma w zamyśle służyć do piracenia gier, tylko używania zrzuconych gier z karty pamięci bądź wersji cyfrowych. Vita3K można pobrać z repozytorium GitHuba.

Źródło: GitHub