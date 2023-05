The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uruchomiona w 60 kl/s oraz rozdzielczości 8K. Wszystko możliwe dzięki emulatorom

Najnowsza odsłona Zeldy zbiera praktycznie same pozytywne opinie i przez wielu już została okrzyknięta najlepszą grą roku. Oczekiwania większości osób zostały spełnione, ponieważ gra utrzymuje klimat poprzedniej części i dodaje do niej masę nowych mechanik. Posiadacze Nintendo Switcha muszą się niestety ograniczać do stałej liczby klatek, która została zablokowana w tytule na 30 oraz niską rozdzielczość. Sprawa wygląda zgoła inaczej, jeśli uruchomimy tytuł na emulatorze.

Dzięki możliwości uruchomienia gry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom na emulatorach konsoli Nintendo Switch, gra zyskuje praktycznie pod każdym względem na jakości i płynności.

Zaledwie 10 miesięcy po premierze przenośnej konsoli Nintendo Switch ogłoszono prace nad pierwszym programem napisanym w języku programowania C++, który miał za zadanie emulować wszystkie gry tej platformy - YUZU. Zaraz po tym wydarzeniu, światło dzienne ujrzał jego "młodszy brat" Ryujinx. Oczywiście początki nie były idealne, jednak twórcy starali się ciągle ulepszać swoje oprogramowanie. Dopracowanie swoich emulatorów szło im tak dobrze, że sporo gier z Nintendo Switcha było całkowicie grywalnych już w dniu premiery. Dodatkowo dzięki nim, nie trzeba było zwracać uwagi na ograniczenia, jakie niosła za sobą konsola od Big N. Obecnie sytuacja wygląda nawet lepiej, niż można by się było tego spodziewać.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom w dzień swojej oficjalnej premiery (12 maja 2023 roku) była całkowicie grywalna nawet w rozdzielczości 8K przy 60 kl/s. Choć w tej sytuacji twórcy emulatora YUZU oraz moderzy, mieli więcej czasu na wprowadzenie poprawek, ponieważ gra "zadebiutowała" przed swoją premierą na stronach z torrentami. Mimo wszystko widoczne efekty są całkiem imponujące. Rzecz jasna do ich osiągnięcia potrzebny był dość mocny sprzęt. W tym wypadku wykorzystany został potencjał karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080 oraz procesora Intel Core i9-13900K wraz z 64 GB pamięci RAM DDR4 (4000 MHz). Sporo graczy preferuje rozgrywkę na komputerach osobistych, więc możliwość uruchomienia gry w korzystniejszej rozdzielczości oraz 60 FPS jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Wspomnieć można, że jeśli posiadamy handhelda Steam Deck, to niedawne poprawki umożliwią nam zabawę w lepszej jakości.

