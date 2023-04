The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom - pojawiły się nowe materiały z rozgrywki. Prezentacja mechaniki

Nintendo zdecydowanie nie obawia się odbioru swojego zbliżającego się wielkimi krokami hitu. Tytuł Hidemaro Fujibayashiego otrzymał już całkiem sporo obszernych materiałów, a do tego ostatnio doszło do specjalnego pokazu przedpremierowego dla części prasy. Tym samym dostaliśmy jeszcze całkiem sporo nowych fragmentów kontynuacji Breath of the Wild, które pozwalają na lepsze wyobrażenie sobie tego, co nas czeka w maju. Na razie pojawiają się same dobre wieści.

Pewna część osób otrzymała demo z okazji zbliżającej się premiery The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom i podzieliła się wrażeniami.

Warto pamiętać, że The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom będzie obszernym sandboksem, toteż trudno byłoby określić te opinie jako choćby namiastkę recenzji - bardziej są to pierwsze wrażenia na wzór zamkniętych testów Elden Ring na kilka miesięcy przed premierą, jakie przygotowało FromSoftware. Niemniej jednak to któreś już z kolei oznaki mogące uspokoić fanów serii, ponieważ zapowiada się jedna z najlepszych gier 2023 roku. Szczególnie zwracają uwagę opisy specyficznych mechanik wymyślonych przez japońskich deweloperów.

Sporo uwagi poświęca się na przykład specjalnej zdolności Linka, która pozwala mu na łączenie ze sobą przedmiotów w żaden sposób z sobą niepowiązanych (np. miecz i jabłko), by stworzyć przydatny dla siebie artefakt. To zresztą stanowi jedno z wielu zaproszeń do ciągłego eksplorowania świata gry na swój sposób - czy to poprzez kwestię niemal dowolnego rozstawiania checkpointów, czy zwiększenia różnorodności wszechobecnych zagadek. Wkrótce zresztą sami będziemy mogli się o tym wszystkim przekonać, gdy gra wejdzie na rynek.

Źródło: Youtube