Hallownest Vocalized - do Hollow Knight zawitał właśnie pełny dubbing stworzony przez fanów

Hollow Knight jest jednym z uznanych przez graczy przedstawicielem gier z gatunku Metroidvania. Odpowiada za niego studio Team Cherry, które po udanej zbiórce funduszy na Kickstarterze wydało grę w 2017 roku. W ciągu dwóch lat sprzedano 2,8 miliona kopii, a sam tytuł był bardzo dobrze przyjęty zarówno przez krytyków, jak i społeczność graczy. Po niemal 6 latach od premiery swój debiut zaliczył ambitny fanowski mod Hallownest Vocalized, który dodaje do gry dubbing.

Sam projekt naprawdę imponuje swoimi rozmiarami. Pracę nad nim rozpoczęto bowiem już w 2021 roku. W tym czasie coraz więcej osób udostępniało swój głos, aby ukończyć mod Hallownest Vocalized, którego celem było dodanie pełnego angielskiego dubbingu do gry. Objęte nim miały zostać wszystkie postacie, jakie napotykaliśmy na swojej drodze. Dotyczyło to również mniejszych i większych przeciwników. Aby dodatkowo uatrakcyjnić grę, zdecydowano się na dodanie opisów dźwiękowych różnych przedmiotów oraz wpisów z naszego dziennika. Mod został ukończony kilka dni temu i udostępniono go za darmo w serwisie GitHub.

Warto mieć na uwadzę, że wideo przedstawiające efekty pracy ponad stu osób (w opisie filmu zawarty jest link, który prowadzi do listy całej obsady z podziałem na role), zawiera w sobie spoilery z gry. Aby skorzystać z moda, musimy posiadać legalnie zakupiony tytuł, ponieważ pirackie kopie nie są z nim kompatybilne. Następnie wystarczy się udać pod ten link, pobrać program Scarab Mod Launcher na naszą platformę, uruchomić go i znaleźć wpis Hallownest Vocalized. Po jego instalacji w naszej grze automatycznie zostanie zaimplementowany dubbing. Jeśli oczekujemy na kontynuacje gry Hollow Knight: Silksong, to do czasu premiery możemy odświeżyć sobie pierwszą część wzbogaconą o dodatkową zawartość.

