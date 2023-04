Returnal otrzymuje obsługę NVIDIA DLSS 3 Frame Generator. Aktualizacja potrafi nawet podwoić wydajność GPU

O technologii NVIDIA DLSS słyszał już chyba każdy gracz. Dla niektórych jest to jedynie mrzonka, a dla innych niezwykle użyteczna funkcja. Niemniej dzięki właśnie takim rozwiązanią często mamy możliwość grać na maksymalnych ustawieniach graficznych w rodzielczości 4K przy dużej płynności obrazu. Nie inaczej jest w Returnal, które dostało aktualizację do DLSS 3, które potrafi podwoić ilość wyświetlanych klatek na sekundę. Sprawdźmy jakiej liczby fpsów możemy się spodziewać.

Returnal dostał aktualizację do NVIDIA DLSS 3. Rozwiązanie potrafi podwoić ilość wyświetlanych klatek na sekundę. Topowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 zyskuje nawet 105 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K.

Na wstępie warto zaznaczyć, że gra została przetestowana przy użyciu procesora Intel Core i9-12900K, przy użyciu 32 GB RAM oraz różnych kart graficznych z serii NVIDIA GeFroce RTX 4000. Całość działała pod kontrolą systemu Windows 11, a ustawienia graficzne gry zostały przesunięte maksymalnie w prawo. Włączono również Ray Tracing. Test został wykonany jedynie na rozdzielczości 4K (3840x2160). Zerknijmy zatem na wyniki. Topowa karta serii bez włączonego DLSS generuje 84.9 kl/s jednak po włączeniu technologii super samplingu w trybie wydajności możemy liczyć na klatkaż sięgający około 188.6 fpsów. Karta graficzna GeFroce RTX 4080 odnotowała przyrost płynności o 61,4 fps. Natomiast GeFroce RTX 4070 TI przyśpieszył z 50.6 fps do 117.5 klatki na sekundę, co przekłada się np. na pełne wykorzystanie monitora 4K 120 Hz.

Najsłabsza z dostępnych kart z serii NVIDIA GeForce RTX 4000, oferuje nam bez włączonej funkcji DLSS 3 40.4 kl/s, jednak po jej załączeniu uzyskujemy wynik 99.1 fps. Taki zabieg z pewnością przełoży się na płynniejszą grę, zwłaszcza jeżeli jesteśmy typem gracza, który zawsze musi mieć więcej niż 60 klatek na sekundę. Testy te pokazują również, że istnieje duży potencjał do podniesienia suwaka jakości w trybach DLSS zapewniając nieco lepszą oprawę graficzną, lecz nieco zmniejszając płynność. Zwłaszcza gdy mamy monitor o natywnej częstotliwości odświeżania do 165 Hz lub 120 Hz. Rozwiązanie to powinno się też świetnie sprawdzić przy monitorach Quad HD z odświeżaniem na poziomie 240 Hz lub nawet 380 Hz. Słowem końca, NVIDIA sukcesywnie poszerza pulę gier obsługujących technologie z rodziny DLSS. Na chwilę obecną jest to już ponad 290 tytułów. Można zatem śmiało powiedzieć, że technologia za niedługo przekroczy swój kamień milowy i w przyszłości stanie się nowym standardem.

Źródło: NVIDIA