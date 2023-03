AOC AGON AG325QZN/EU - znamy cenę 32-calowego monitora dla graczy z ekranem Fast VA i z odświeżaniem 240 Hz

AOC jest jednym z najbardziej znanych producentów monitorów, głównie dla graczy. W swojej ofercie posiada zarówno klasyczne, panoramiczne modele jak również ultrapanoramiczne (21:9 oraz 32:9). Najnowsza propozycja należy do tej pierwszej grupy. Firma pokazała bowiem model AOC AGON AG325QZN/EU, który ma oferować m.in. jeden z najszybszych paneli VA na rynku. Poznaliśmy pełną specyfikację, a także cenę która wynosi 2726 złotych, co jak na oferowane parametry nawet nie jest tak drogo, jak moglibyśmy przypuszczać.

AOC zaprezentował nowy monitor AGON AD325QZN/EU dla graczy. Korzysta on z 31,5-calowej matrycy VA (tutaj nazwanej Fast VA).

Wygląd monitora AOC AGON AG325QZN/EU nie odbiega od tego, do czego przyzwyczaiła nas ta marka. Do dyspozycji otrzymujemy w tym wypadku 31,5-calowy ekran VA (nazywany przez producenta panelem Fast VA) o rozdzielczości Quad HD oraz z częstotliwością odświeżania pikseli na poziomie 240 Hz. Czas reakcji matrycy wynosi 1 ms dla GtG oraz 0.5 ms MPRT. Średnia luminancja ekranu to 400 nitów, a ponadto obsługuje ona tryb HDR, co potwierdzone jest certyfikatem VESA DisplayHDR 400. Współczynnik kontrastu wynosi 3000:1, co jest standardowym wynikiem dla panelu VA.

Specyfikacja AOC AGON AG325QZN/EU Przekątna 31,5" (16:9) Rozdzielczość 2560x1440, Quad HD Typ matrycy VA (Fast VA) Kąty widzenia 178°/178° Rodzaj powłoki Matowa Rozmiar plamki 0.273 mm Technika odświeżania AMD FreeSync Premium (48 - 240 Hz) Odświeżanie 240 Hz Czas reakcji 1 ms GtG, 0.5 ms MPRT Jasność 400 nitów Kontrast statyczny 3000:1 HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 92,2% Pokrycie barw Adobe RGB 89,4% Głębia barw 8-bit + FRC (1.07 mld) Złącza obrazu HDMI 2.0 (x2), DP 1.4 (x2) HUB USB USB 3.2 (4x USB typu A) Głośniki - Pivot Tak Waga (z podstawą) 8,5 kg Rozstaw montażowy VESA 100 x 100 Cena 2726 złotych

Do dyspozycji oddano użytkownikowi cztery porty wideo: po dwa HDMI 2.0 oraz DisplayPort 1.4. Na pokładzie monitora nie brakuje również koncentratora z czterema złączami USB 3.2 typu A Gen.1. Sprzęt jest w stanie wyświetlić ponad miliard odcieni barw (choć sam panel jest 8-bitowy, wspomagany przez technologię FRC). Pokrycie przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wynosi odpowiednio 100%, 89,4% oraz 92,2%. Warto dodać, że zasilacz w tym wypadku jest wbudowany w urządzenie, toteż nie trzeba się martwić dodatkową skrzynką wychodzącą poza monitor. Sprzęt trafił już na rynek, a jego cena - tak jak wspomnieliśmy - wynosi 2726 złotych.

