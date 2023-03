Corsair Xeneon 27QHD240 - nowy monitor dla graczy z matrycą OLED i z częstotliwością odświeżania 240 Hz

Jeszcze w zeszłym roku LG Display zaprezentował swój najnowszy wówczas ekran do monitorów dla graczy. Wykorzystuje on rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli, co dla wielu graczy jest wystarczającą wartością. Zarówno LG jak i ASUS zdążyli już pokazać monitory bazujące na wspomnianej matrycy OLED, a teraz do grona dołącza Corsair wraz ze swoim produktem o nazwie Xeneon 27QHD240. Urządzenie trafi do sprzedaży w maju tego roku, jednak jego cena nie została jeszcze ogłoszona. Spodziewamy się jednak wyższej ceny od konkurencji.

Corsair zaprezentował nowy monitor dla graczy - model Xeneon 27QHD240 OLED. Już po nazwie wiadomo czego się spodziewać w kwestii jakości obrazu. Producent zadbał również o 240 Hz częstotliwość odświeżania.

Corsair Xeneon 27QHD240 OLED korzysta z matrycy OLED 3. generacji, wyprodukowanej przez firmę LG Display. Dzięki wykorzystaniu technologii Micro Lens Array, szczytowa luminancja panelu OLED ma sięgać 1000 nitów w trybie HDR. Monitor przy tym oferuje 240 Hz częstotliwość odświeżania w parze z dwiema technikami obrazu: NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium. Standardowy czas reakcji matrycy to 0.03 ms GtG lub 0.01 ms przy czasie włączenia i wyłączenia piksela. Panel OLED obsługuje 10-bitową głębię barw z prezentacją ponad miliarda odcieni barw.

Specyfikacja Corsair Xeneon 27QHD240 Przekątna 27" (16:9) Rozdzielczość 2560x1440, Quad HD Typ matrycy OLED + Micro Lans Array Kąty widzenia 178°/178° Rodzaj powłoki Błyszcząca Rozmiar plamki 0.233 mm AMD FreeSync FreeSync Premium NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible Odświeżanie 240 Hz Czas reakcji 0.03 ms GtG, 0.01 ms (czas wł./wył. piksela) Jasność Do 1000 nitów maksymalnie Kontrast statyczny ∞:1 HDR HDR10 Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 98,5% Głębia barw 10-bit (1.07 mld) Złącza obrazu HDMI 2.1 (x2), DP 1.4, USB-C (DP 1.4) HUB USB USB 3.1 (1x typu C + 4x typu A) Głośniki - Pivot Tak Waga (z podstawą) Brak informacji Rozstaw montażowy VESA 100 x 100 Cena Brak informacji

Sporo dobrego otrzymamy także w kwestii portów. Na początek mamy cztery złącza cyfrowe: 2x HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4 oraz jeden USB typu C działający w trybie DisplayPort 1.4 ALT. Do tego dochodzi HUB USB 3.1 składający się z czterech złączy USB typu A oraz jednego USB typu C. Monitor przy tym oferuje całkiem sporą podstawę z metalowymi elementami. Corsair obiecuje również odpowiednią ochronę matrycy OLED poprzez wykorzystanie technik, które mają zapobiegać wypalaniom. Do tego dochodzi 3-letnia gwarancja producenta, także na ewentualne wypalenia pikseli. Cenę urządzenia poznamy bliżej wprowadzenia na rynek.

Źródło: Corsair