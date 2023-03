MSI G253PF - monitor dla graczy z matrycą Rapid IPS i częstotliwością odświeżania na poziomie 380 Hz

Monitory 4K oraz QHD cieszą się coraz większą popularnością, jednak gracze esportowi mają nieco inne wymagania. Od rozdzielczości bardziej interesuje ich niski czas reakcji matrycy oraz wysoka częstotliwość odświeżania. Tajwańczycy zaprezentowali nowy monitor dedykowany do szybkich, dynamicznych tytułów sieciowych. MSI G253PF zaoferuje 24,5-calowy ekran IPS o częstotliwości odświeżania na poziomie 380 Hz, a także obsługę trybu HDR.

MSI G253PF to propozycja dla osób grających w dynamiczne, esportowe tytuły. Nowy model wykorzystuje 24,5-calową matrycę IPS o częstotliwości odświeżania w wysokości 380 Hz.

MSI G253PF nie zajmie wiele miejsca na biurku. Producent wykorzystał 24,5-calową matrycę IPS (określaną jako Rapid IPS) o odświeżaniu 380 Hz i rozdzielczości Full HD. Według deklaracji czas reakcji GtG wynosi 1 ms, a maksymalna jasność ekranu to 320 nitów (w trybie HDR wzrasta do 400 nitów). Współczynnik kontrastu wynosi 1000:1, a więc mamy do czynienia z wartością typową dla ekranów IPS. Warto pamiętać, że do włączenia najwyższego trybu odświeżania niezbędne będzie wykorzystanie DisplayPort, ponieważ HDMI ograniczy częstotliwość do 240 Hz.

MSI G253PF Przekątna 24,5" (16:9) Rozdzielczość 1920x1080 (Full HD) Typ matrycy IPS (Rapid IPS) Kąty widzenia 178°/178° Rodzaj powłoki matowa Odświeżanie 380 Hz Zakrzywienie nie Czas reakcji 1ms GtG Technika odświeżania G-SYNC Compatible Kontrast statyczny 1000:1 Jasność 320 nitów (400 w trybie HDR) HDR VESA DisplayHDR 400 Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 83% Pokrycie barw Adobe RGB 85% Głębia barw 8-bit + FRC (1.07 mld) Złącza obrazu HDMI 2.0b (x2), DP 1.4a (x1) Rozstaw montażowy VESA 75x75 Waga z podstawą 5,6 kg Cena -

MSI oddało do dyspozycji trzy porty wideo - dwa HDMI 2.0b oraz jeden DisplayPort 1.4a; obok nich umieszczono wyjście słuchawkowe. Użytkownicy będą mogli regulować pochylenie monitora (w zakresie 5-20°), jego wysokość (0-130 mm), a także skorzystać z mocowania VESA 75x75. Pokrycie przestrzeni barw Adobe RGB, DCI-P3 i sRGB wynosi odpowiednio 85, 83 oraz 106 procent, a panel jest w stanie wyświetlić ponad miliard odcieni. Wśród funkcji zmniejszających zmęczenie oczu znajdziemy tryb Anti-Flicker oraz filtr światła niebieskiego. Niestety, producent nie podał ceny oraz daty dostępności MSI G253PF, dlatego osoby nim zainteresowane powinny regularnie sprawdzać ofertę autoryzowanych sprzedawców.

Źródło: MSI